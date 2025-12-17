АЕЦ "Козлодуй" купува "златна" поляна за 200 млн. лева

Депутати от "Продължаваме промяната" осветиха поредна скандална схема за източване на бюджетни пари. В ход е покупка на парче частна земя за АЕЦ "Козлодуй Нови мощности", разкри Радослав Рибарски в Народното събрание. Ако сделката бъде доведена до край, вероятно продавачът ще празнува "печалбата на века", защото цената е достойна за Книгата на рекордите на Гинес.

Става дума за 68 декара в землището на село Хърлец, само на километри от атомната централа. Земята, която е тип "ливада", се оказва необходима заради новите реактори, които ще бъдат разположени на площадката "Козлодуй". В писмо до шефа на Българския енергиен холдинг Валентин Николов АЕЦ "Козлодуй" иска 100 млн. евро, за да купи ливадата. Това прави близо 3 млн. лева за декар, което е цена в сферата на фантастиката. За сравнение средната цена на така наречените "затревени площи" в България през последните пет години не стига и 400 лева за декар, а конкретно за 2024 г. е 367 лв. - по данни на НСИ. Според брокери специално за Хърлец сделки за ниви, пасища, ливади се сключват на подобна цена, но в в евро.

Подробностите за "златната" поляна в край Козлодуй лъснаха по време на изслушване на енергийния министър Жечо Станков - по настояване на ПП. Мнозинството се опита да провали изслушването, но не успя и на министъра се наложи все пак да даде информация.

"Вярно ли е, че АЕЦ "Козлодуй" купува 68 декара земеделска земя със статут „ливада“ за 100 млн. евро без ДДС, което прави 1 470 588 евро за декар ( 2 876 176 лв./дка)?, попита Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната", като посочи, че преди 10 години целият имот е струвал толкова - 3 млн. лева. Защо този частен терен не е бил осигурен по-рано, а едва сега? Защо се прибягва до покупко-продажба, вместо да се приложи процедурата за отчуждаване, предвидена за осъществяване на важни инфраструктурни обекти, продължи Рибарски.

Министърът на енергетиката изобщо не отговори на конкретните въпроси. Вместо това взе да обяснява колко са важни новите ядрени мощности и между другото спомена, че няма плащане и няма сключена сделка на такава стойност. Всъщност никой не твърди, че е сключена. Но се готви.

Лидерът на ПП Асен Василев цитира писмо (с входящ номер 4073, от 26 ноември 2025 г.), адресирано до БЕХ, с което АЕЦ "Козлодуй" иска 98.91 млн. евро за придобиване на имот с площ 68 дка за нуждите на АЕЦ "Козлодуй Нови мощности". Това прави 3000 лева за кв. метър - за гола поляна, не за апартамент, подчерта Василев. "Ако искате да опорочите изграждането на новите два блока - това е пътят. Ако не, разпоредете да се спре тази сделка, за да не се похарчат грешни 100 млн. евро на българските данъкоплатци", призова лидерът на ПП.

Министърът само каза, че ще нареди проверки на изнесеното, "за да се гарантира спокойствие".

Гневно

"АЕЦ "Козлодуй" ще закупи поляна за 200 милиона лева - на цената на сградата на Народното събрание. Наглата корупция продължава със страшна сила. Ще напълнят партийните касички през АЕЦ, а всички ние ще платим през цената на тока", изля възмущението си във "Фейсбук" Венко Сабрутев, депутат от ПП.

"Вместо държавата да проведе отчуждителна процедура и да обезщети собственика на имота по нормални пазарни цени, ръководството на АЕЦ "Козлодуй", БЕХ и Министерство на енергетиката решават да преминат към директна покупка. Целта е ясна - драстично завишаване на цената, връщане на “ресто” и пълнене на партийните каси преди изборите. Тази поляна през 2013 г. е закупена за 3 млн. лева. 12 години по-късно тя е вече 70 пъти по-скъпа. Това се нарича мега наглост! ", коментира в публикацията си Сабрутев.

На едро

В края на август министър Жечо Станков разясни решение на правителството за вдигане на капитала на БЕХ - с 1.5 млрд. лева. БЕХ на свой ред щял да насочи огромната сума към различни важни обекти и проекти - като ПАВЕЦ „Чаира", 7-и и 8-и блокове на АЕЦ „Козлодуй", вецове и др. Вероятно 100-те млн. евро за покупка на ливада край Козлодуй са част от тази "експанзия". Ако се чудите защо бюджетът свети в тъмно червено с многомилиарден дефицит, ето отговора - заради "инвестиции" от този тип.