Следващите дни шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян превантивно за отстраняване на дефект на предпазен клапан, съобщи БНР. Проблемът е установен преди няколко дни. Намира се в турбинната част на блока, която е извън радиоактивната зона. Няма опасност за населението, казаха за радиото от Агенцията за ядрено регулиране и от централата.
Блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян заради повреда
12 Дек. 2025
