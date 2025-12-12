Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян заради повреда

12 Дек. 2025
АЕЦ Козлодуй

Следващите дни шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян превантивно за отстраняване на дефект на предпазен клапан, съобщи БНР.  Проблемът е установен преди няколко дни. Намира се в турбинната част на блока, която е извън радиоактивната зона. Няма опасност за населението, казаха за радиото от Агенцията за ядрено регулиране и от централата. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

АЕЦ Козлодуй, Агенция за ядрено регулиране

Още новини по темата

Спират за месец 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов ремонт
23 Окт. 2025

Работник е с изгаряния след трудова злополука в АЕЦ „Козлодуй“
01 Юни 2025

5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" излиза в планов ремонт до юни

05 Май 2025

Делян Добрев се размечта за една дузина нови ядрени реактори
29 Апр. 2025

Проверка за злоупотреби стартира в АЕЦ "Козлодуй"
20 Февр. 2025

АЕЦ “Козлодуй” призна колко от работниците ѝ вече са негодни за работа там
20 Яну. 2025

Шести блок на "АЕЦ Козлодуй" се върна в строя

23 Ноем. 2024

Съдът не видя конфликт на интереси при прокурора за АЕЦ
21 Ноем. 2024

Парламентът даде отсрочка за ядрената сделка с Киев
11 Септ. 2024

Корейската Ексим Банк ще финансира новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“
02 Септ. 2024

Зрелище се разигра в НС заради ядрената сделка с Киев
07 Авг. 2024

С 6 месеца се удължават преговорите по ядрената сделка с Киев
01 Авг. 2024

НС нареди да се търси алтернатива на руското ядрено гориво
09 Ноем. 2022

НС праща кабинета на поправителен за доставките на ядрено гориво
04 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?