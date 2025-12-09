Медия без
Затваря японският завод за кабели и в Карнобат с 800 служители

Днес, 07:18
Производствената база в Карнобат.
СЕ Борднетце - България ЕООД
Производствената база в Карнобат.

Производителят на кабелни комплекти за автомобилната индустрия "СЕ Борднетце - България" ЕООД ще затвори завода си и в Карнобат, което ще наложи съкращаването на 800 души. Преди година това сполетя и завода на компанията в Мездра, където бяха заети 950 работници. Още тогава беше съобщено, че се планира поетапно изтегляне на производствената дейност от България.

Като част от глобалното си стратегическо преструктуриране компанията "Сумитомо Електрик Борднетце СЕ" (SEBN SE), специализирана в производството на автомобилни кабелни инсталации, постепенно ще прекрати дейността на своето дружество в България, пише БТА, като цитира компанията. Очаква се работата в завода в Карнобат да продължи до юни 2026 г., за да бъдат изпълнени съществуващите ангажименти, като оперативната дейност ще бъде прекратена до края на същата година. Пълното закриване на обекта се предвижда до март 2027 г. 

"Това решение отразява както променящите се разходни параметри в региона, така и по-широката стратегическа насока на SEBN групата за поддържане на дългосрочна конкурентоспособност в динамичния глобален автомобилен пазар. Приблизително 800 позиции ще бъдат засегнати в Карнобат, като съкращенията ще се реализират на два етапа и ще бъдат завършени до март 2027 г.", обясняват от българското подразделение на компанията. 

Допълва се, че при възможност SEBN ще предложи на засегнатите служители възможности за преназначаване в рамките на групата. Освен това ще им бъдат осигурени подкрепа за кариерен преход и обезщетения при прекратяване на трудовите отношения. 

"Сумитомо Електрик Борднетце СЕ" е глобален доставчик за автомобилната индустрия с над 36 000 служители в 13 държави. Продуктовото му портфолио включва кабелни системи, както и електрически и електронни компоненти за конвенционални и електрически задвижващи технологии, включително кабелни инсталации за ниско- и високоволтови системи. Компанията е част от японската група "Сумитомо Електрик Индъстрис", която има 380 дъщерни дружества в различни индустрии по целия свят. С история от над 400 години и 280 000 служители тя реализира нетни продажби в размер на 30 милиарда щатски долара през 2023 г., се казва в съобщението. 

Ключови думи:

завод за автомобилни кабели, Карнобат

