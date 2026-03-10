Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Директорът на губещите държавни пощи взима над €7600 месечно

В същото време 60% от служителите са на минимална заплата, откри министър Исмаилов

Днес, 10:51
Пощенските служители искат по-високи заплати.
Пощенските служители искат по-високи заплати.

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов изнесе потресаващи факти за финансите на "Български пощи".  Държавното предприятие е губещо, разчита на бюджетни субсидии и заеми, редовите служители са с безобразно ниски заплати, а в същото време изпълнителният директор си докарва над 7600 евро месечен доход.

Министърът съобщи тези данни във връзка със започналите протести на пощенските работници. И каза, че напълно разбира недоволството им. "Хората, които ежедневно поддържат важни обществени услуги, заслужават достойно и справедливо заплащане и по-добри условия за своя труд", коментира Исмаилов. Той обяви, че възнагражденията на изпълнителния директор и на останалите членове на директорския борд ще бъдат намалени.

Според представители на КНСБ 60% от работещите в пощите получават по 621 евро. Това каза и министър Исмаилов - 60% от персонала е на минимална заплата. В държавното дружество се трудят близо 7000 души.

Служителите на "Български пощи" протестират за по-високи възнаграждения, като в понеделник - първия ден за изплащане на пенсиите, затвориха за  половин час гишетата. Те искат увеличение с 5% със задна дата - от 1 януари 2026 г.  Държавното предприятие е длъжно да поддържа огромна мрежа от клонове в цялата страна -  дори в населени места, които са почти обезлюдени. Затова то получава бюджетни субсидии.

Министър Исмаилов съобщи, че ще предложи правителството да отпусне авансово на "Български пощи" помощ в размер на 5 млн. евро. „Ще се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което променя максимално допустимия годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро“, обясни министърът. Той вече е възложил одит на управлението и на финансовото състояние на пощенския оператор.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Корман Исмаилов, Български пощи

Още новини по темата

Транспортният министър изненадващо уволни шефа на НКЖИ
09 Март 2026

Протест на пощенските служители забави изплащането на пенсиите
09 Март 2026

Кабинетът даде 25 млн. евро заем на пощите заради еврото

14 Яну. 2026

Как, къде и докога ще обменяме левове в евро?
18 Дек. 2025

Пазарът на частните куриерски фирми нарасна до 875 млн. лв.
30 Окт. 2025

Депутати заподозряха разпродажба на БДЖ и пощите "на парче"
19 Септ. 2025

"Български пощи" е пред колапс с над 120 млн. лв. дълг

15 Септ. 2025

Над 3000 служители на пощите ще бъдат обучени за обмяната на парите
14 Авг. 2025

Трима души са арестувани за присвояване на 228 000 лв. от "Български пощи"
10 Юли 2025

Кабинетът отпусна още 238 млн. лв. за жп ремонти
21 Май 2025

В 2230 офиса на „Български пощи“ ще се обменят левове в евро
23 Апр. 2025

Украинските пощи ще продават колбаси в клоновете си
19 Апр. 2025

Магазините на Пеевски в пощите са юридически абсурд

22 Март 2025

Съдът на ЕС пусна дело за 28,4 млн. лв. срещу "Български пощи"
30 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?