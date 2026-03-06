Медия без
ГЕРБ и ДПС-НН саботират приемането на втори удължителен бюджет

Доскорошните управляващи са обидени, защото служебният кабинет не е консултирал с тях законопроекта

Днес, 11:54
Снимка БГНЕС Йордан Цонев и Асен Василев влязоха в спор трябва ли депутати да ходят на консултации в Министерството на финансите за бюджета.
Спор за втория удължителен закон за бюджета избухна днес в парламента и разкри сериозен риск той да не бъде гласуван навреме, с което да създаде големи проблеми за финансите на държавата.

Както е известно, служебният кабинет още преди две седмици внесе в Народното събрание проект на закон за събиране на приходите и извършването на разходите, който да започне да действа от 1 април до приемането на редовен бюджет на държавата за 2026 г. Действието на сегашния удължителен закон за бюджета е до 31 март.

"Вие, като сте внесли този законопроект, потърсихте ли подкрепа от политическите сили за приемането му?", попита днес депутатът от ГЕРБ Александър Иванов по време на блиц контрола към служебния премиер Андрей Гюров. Според Иванов проява на парламентаризъм било първо да се проведат предварителни разговори с политическите сили и след това правителството да внася законопроекти, още повече че в проекта за втори удължителен бюджет имало спорни разпоредби. 

Гюров отговори, че служебният финансов министър Георги Клисурски е отправил покана към членовете на бюджетната комисия в Народното събрание за разговори в Министерството на финансите, но част от политическите сили са отклонили тази покана.

В отговор Йордан Цонев от ДПС-Ново начало опонира, че подобни срещи се правят в Народното събрание, а не в Министерството на финансите.

От "Продължаваме промяната" и "Демократична България" отправиха критика към доскорошната управленска коалиция, че се държи безотговорно, като се опитва да саботира удължаването на специалния закон за събиране на приходите и извършването на разходите до приемането на редовен бюджет за тази година.

Мартин Димитров поиска да разбере защо в четвъртък е било изненадващо отменено заседанието на бюджетната комисия, на което е трябвало да бъде гледан на първо четене втория удължителен бюджет. Шефът на бюджетната комисия Делян Добрев обаче не присъстваше в пленарна зала.

"Това е нарочно забавяне на процедурата. Можеше заседанието да се проведе днес или извънредно в понеделник или вторник, но не е насрочено. Няма време", каза Димитров.

Бившият финансов министър Асен Василев припомни на Йордан Цонев, че многократно е идвал на консултации и обсъждания в Министерството на финансите на различни финансови закони и че това е нормална практика за провеждане на експертни разговори.

В хода на спора се разбра, че все пак в Министерството на финансите се е провело обсъждане на новия законопроект, на което са се отзовали само депутати от ПП-ДБ, Възраждане и АПС. 

Последва спор между доскорошни и бивши управляващи кой е по-виновен за спрените пари по Плана за възстановяване и устойчивост и присъствието на България в сивия списък на FATF (Financial Action Task Force) на държавите под наблюдение за пране на пари.

Припомняме, че служебният кабинет внесе в Народното събрание втори удължителен закон за бюджета, който дава повече правомощия на държавата и общините да правят разходи до приемането на редовен бюджет.

 

