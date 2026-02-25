В последните си дни кабинетът "Желязков" е харчил ударно

Илияна Кирилова "Цените по договорите за пътища, сключени през 2024 и 2025 г., са индексирани нагоре с 50%. Това се е случило последната седмица преди да си тръгне кабинетът на Росен Желязков", твърди Асен Василев.

Новината, че още през февруари в държавния бюджет зейва дупка от 900 млн. евро, впечатли всички, които следят публичните финанси. Повечето анализатори посочват, че е нетипично в началото на годината бюджетният дефицит да е толкова висок - на практика 1.8 млрд. лв.

Още по-обезпокоително е, че този недостиг е натрупан в последните две седмици, тъй като по уверенията на доскорошния финансов министър Теменужка Петкова хазната е била на излишък от 212 млн. евро в края на януари.

През февруари бюджетът вече е на червено с 900 млн. евро В утрешния ден, сряда, служебният кабинет на свое редовно заседание ще приеме втори удължителен закон на бюджета, който още същия ден ще бъде внесен в Народното събрание.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър, обяви днес в парламента, че в последните дни на правителството на Росен Желязков през февруари са направени ударно разплащания.

"Цените по договорите за пътища, сключени през 2024 и 2025 г., са индексирани нагоре с 50%. Това се е случило последната седмица преди да си тръгне кабинетът на Росен Желязков", обяви Василев. Според него тази индексация е натоварила разходите с 800 млн. евро.

В същото време става ясно, че в много държавни ведомства и общини януарските заплати на служителите не са били индексирани с предвидените в удължителния закон за бюджета 5% от 1 януари. За това забавяне алармира служебният финансов министър Георги Клисурски. Той дори призова министри, кметове и ръководители на държавни структури да приложат индексацията.

Не е ясно защо се получава това забавяне. Според Асен Василев няма пречка за повишение на заплатите с 5% въпреки липсата на редовен бюджет. Ръстът на инфлацията към края на 2025 г. е 5.3%, което означавало, че постъпленията от ДДС и всички останали данъчно-осигурителни приходи са пораснали с около 8-9%.

Според Василев отиващата си власт просто е предпочела на друго място да излее държавните пари, доколкото има възможност.

ПРОВЕРКИ

Служебният министър Андрей Гюров обяви днес преди началото на правителственото заседание, че е възложил на финансовия министър Георги Клисурски ревизия на всички заварени обществени поръчки по министерствата.

"Ще проверим сключените договори, какви авансови плащания са правени по тях и какви предстоят. Целта ни е да защитим публичния интерес и честната конкуренция. Всеки един евроцент на данъкоплатците трябва да бъде използван по предназначение", заяви пред журналисти министър Клисурски.

Той посочи, че вече е започнал одит на обществената поръчка на МРРБ за поставяне на мантинели по републиканската пътна мрежа. Както писа "Сега" тази мегапоръчка за 1 млрд. лв. (490.8 млн. евро) е финализирана тихомълком в последния работен ден на правителството на Росен Желязков. За изпълнение на шесте лота на поръчката са избрани три консорциума, като много от кандидатите са отстранени.

"Имаме сериозни съмнения за неправомерни решения на комисиите, извършвали оценката, както и за цените, които съществено надвишават заложените първоначално стойности", каза Клисурски.