АПИ e финализирала мегапоръчка часове преди кабинета Гюров

Агенция “Пътна инфраструктура” е финализирала в последния момент преди встъпването в длъжност на служебния кабинет една от най-големите обществени поръчки за изминалата година - за изграждането на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа. Класирането по част от обособените позиции е буквално в “дванайсет без пет”, като изборът на фирми е станал на 18 февруари и е обявен в края на работния ден.

Това показва преглед на профила на купувача на Агенция “Пътна инфраструктура”. Агенцията бе обвинявана от депутати от ПП-ДБ, че актуализира цени по договори и категорично отрече, но паралелно с това е приключила процедурата, без да вдига шум.

Както “Сега” писа, мегапоръчката за изграждане на ограничителни системи е за близо 1 млрд. лв. (490.8 млн. евро). В поръчката се възлага изграждане на ограничителни системи по близо 42 000 км пътища, разделени в общо 6 обособени позиции. Предвидено е договорите да са за 5 години, като е позволено един участник да кандидатства за максимум 2 обособени позиции.

Преглед на класирането показва, че тази концентрация е достигната при почти всички позиции. На 18 февруари, в 16.09 часа в профила на купувача на АПИ е публикувано решение, с които са определени изпълнители за обособени позиции 4 и 5 - Югоизточен и Южен централен район, като и за двете позиции е определен един и същ участник - обединение “ИРВ ОСП” - между фирмите “Юпитер 05” и “Акваконструкшън”. И по двете позиции фирмата е получила максимален възможен резултат от оценката - 100 точки. До класирането на обединението се е стигнало след отстраняването на двама други участника за позиция 4 и три фирми - за позиция 5. Със същото това решение процедурата е отменена за позиция 3, с аргумент, че нито една от подадените оферти не отговаря на изискванията.

Концентрация се е получила и при класирането за обособени позиции 1, 2 и 6 - Северозападен район, Северен централен район и Югозападен район. Северозападен и Югозападен район отиват при един и същи участник - ДЗЗД “Запад” - между “Политрейд кънстръкшън” и “КМВ - системи за пътна сигурност”. За Северен централен район е избран консорциум между “Радина”, “Шалин” и КМВ-системи за пътна сигурност”. И тук останалите кандидати са отстранени - по един за първа и втора позиция и двама - за обособена позиция 6. Решението за тези позиции е взето по-рано - на 10 февруари, ден преди президентът Илияна Йотова да посочи Андрей Гюров за служебен премиер.

Отстраняването на участници е довело и до жалби. Към момента има информация за подадени 3 жалби срещу решенията за класиране.



