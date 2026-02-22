Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

АПИ e финализирала мегапоръчка часове преди кабинета Гюров

Агенцията е избрала изпълнители в търга за мантинели с прогнозна стойност близо 1 млрд. лв.

Днес, 16:13
Поръчката за мантинелите е една от най-големите за миналата година.
Поръчката за мантинелите е една от най-големите за миналата година.

Агенция “Пътна инфраструктура” е финализирала в последния момент преди встъпването в длъжност на служебния кабинет една от най-големите обществени поръчки за изминалата година - за изграждането на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа. Класирането по част от обособените позиции е буквално в “дванайсет без пет”, като изборът на фирми е станал на 18 февруари и е обявен в края на работния ден. 

Това показва преглед на профила на купувача на Агенция “Пътна инфраструктура”. Агенцията бе обвинявана от депутати от ПП-ДБ, че актуализира цени по договори и категорично отрече, но паралелно с това е приключила процедурата, без да вдига шум.  

Както “Сега” писа, мегапоръчката за изграждане на ограничителни системи е за близо 1 млрд. лв. (490.8 млн. евро). В поръчката се възлага изграждане на ограничителни системи по близо 42 000 км пътища, разделени в общо 6 обособени позиции. Предвидено е договорите да са за 5 години, като е позволено един участник да кандидатства за максимум 2 обособени позиции. 

Преглед на класирането показва, че тази концентрация е достигната при почти всички позиции. На 18 февруари, в 16.09 часа в профила на купувача на АПИ е публикувано решение, с които са определени изпълнители за обособени позиции 4 и 5 - Югоизточен и Южен централен район, като и за двете позиции е определен един и същ участник - обединение “ИРВ ОСП” - между фирмите “Юпитер 05” и “Акваконструкшън”. И по двете позиции фирмата е получила максимален възможен резултат от оценката - 100 точки. До класирането на обединението се е стигнало след отстраняването на двама други участника за позиция 4 и три фирми - за позиция 5. Със същото това решение процедурата е отменена за позиция 3, с аргумент, че нито една от подадените оферти не отговаря на изискванията. 

Концентрация се е получила и при класирането за обособени позиции 1, 2 и 6 - Северозападен район, Северен централен район и Югозападен район. Северозападен и Югозападен район отиват при един и същи участник - ДЗЗД “Запад” - между “Политрейд кънстръкшън” и “КМВ - системи за пътна сигурност”. За Северен централен район е избран консорциум между “Радина”, “Шалин” и КМВ-системи за пътна сигурност”. И тук останалите кандидати са отстранени - по един за първа и втора позиция и двама - за обособена позиция 6. Решението за тези позиции е взето по-рано - на 10 февруари, ден преди президентът Илияна Йотова да посочи Андрей Гюров за служебен премиер. 

Отстраняването на участници е довело и до жалби. Към момента има информация за подадени 3 жалби срещу решенията за класиране. 

 


 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

АПИ, мантинели

Още новини по темата

АПИ е сключила 27 договора след оставката на кабинета

10 Февр. 2026

АПИ тайно сключи нов договор с "Капш" за тол системата
15 Яну. 2026

Нов рекорд - ремонт на 150 м междуселски път за 1.5 млн. лева

21 Дек. 2025

Мегатърг за 1 млрд. лв. за мантинели е спрян заради жалба

29 Ноем. 2025

И тази седмица ще се затваря магистрала "Тракия"
20 Окт. 2025

МВР и АПИ обявиха нови мерки за движение по "Тракия" и "Хемус"
10 Окт. 2025

АПИ е раздула цените в огромен търг за мантинели

06 Окт. 2025

АПИ разреши да се кара в аварийните ленти в участъците с ремонт
28 Септ. 2025

Шефовете в АПИ са взели над 450 000 лв. бонуси за 3 месеца
26 Септ. 2025

Пътната агенция дава почти 1 млрд. лева за мантинели

24 Септ. 2025

За 6 месеца в АПИ са си раздали 4,7 млн. лв. премии
07 Септ. 2025

За 12 часа са засечени над 1500 нарушители с висока скорост
07 Септ. 2025

В понеделник започва голям ремонт на пътя през Владая
14 Авг. 2025

Прокуратурата проверява бонусите за над 2.2 млн. лв. в АПИ
13 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?