За 6 месеца АПИ са си раздали 4,7 млн. лв. премии

Миналата година служителите са получили средно 4455 лв. бонуси на човек

Днес, 20:28
Инж. Йордан Вълчев
Близо 4,7 млн. лв. са получили 2113 служители в системата на Агенция "Пътна инфраструктура" през първите шест месеца на тази година. Това става ясно от отговори на агенцията до БНТ. Допълнителните възнаграждения в агенцията станаха повод за прокурорска проверка, след като бяха изнесени данни, че шефовете са си раздали над 2,2 млн. лв. над заплатите.

През 2024 г. средно 2113 служители са получили общо 9 414 207 лева премии. Това прави за цялата година средно по 4455 лв. на служител, или 371 лева месечно. За първата половина общата сума за премии е 4 689 630 лв., което е средно по 369 лв. на служител месечно.

Основната заплата на инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ, е 6500 лева месечно. Двамата членове на УС е по 6000 лева. От агенцията не са посочили премиите на инж. Вълчев и колегите му от управителния съвет.

От декларацията пред Комисията за противодействие на корупцията на Йордан Вълчев се вижда, че през 2024 г. той е декларирал 109 000 лв. от заплата като данъчна основа, т.е. след приспадането на осигуровки. 

От тях става ясно, че председателят инж. Йордан Вълчев, през 2024 година, е получил общо 109 000 лева от заплата като данъчна основа, т.е. след приспадането на осигуровки. Това прави по 9083 лв. на месец чисто получена сума при основна заплата от 6500 лв. Тук влизат не само премиите, но и добавката за трудов стаж и професионален опит.

Инж. Стоян Николов, член на управителния съвет, е обявил 95 901 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи. Това прави 8718 лв. на месец за 11 месеца, защото е в УС от началото на февруари 2024 г. при 6000 лв. основна заплата.

Третият от УС - Венцислав Атанасов, е получил 82 818 лв. годишна данъчна основа от заплата, но това е за 8 месеца - тъй като той влиза в ръководството на агенцията на 29 април 2024 г., което прави 10 352 лв. на месец, при 6000 лева основна месечна заплата.

Проверката на прокуратурата се отнася до 2,2 млн. лв., разпределени между 174 началници на различни звена в АПИ. По-късно и ресорният министър на регионалното развитие Иван Иванов обяви, че е разпоредил проверка как са формирани и изплатени допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на служителите в АПИ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г. Заявките да се проверят бонусите бяха дадени преди месец и все още не е обявяван резултат от тях.

