Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В понеделник започва голям ремонт на пътя през Владая

Работата по натоварената отсечка между София и Перник ще продължи до 5 септември

Днес, 19:49
Снимка: Архив

От понеделник - 18 август, започва ремонт на близо 5 км от пътя София-Перник в отсечката между жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“, съобщи агенция "Пътна инфраструктура". Ремонтът ще е дълъг - до 5 септември.

Дейностите ще се извършват поетапно, като първо ще се работи в участъка от жп гара Владая до кръстовището за селата Рударци и Драгичево. За изпълнението на ремонтните работи ще бъде ограничено движението в платното за Перник, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София.

След завършване на ремонта на първия участък работата ще продължи в отсечката от кръстовището за с. Драгичево и с. Рударци до пътен възел „Даскалово“. Строително-монтажните дейности в този участък позволяват работата да се извършва само през нощта, за да не се затруднява пътуването на гражданите.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно като следват стриктно поставената сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч, предупреждават от пътната агенция. Оттам призовават шофьорите, които ежедневно пътуват между София и Перник, да ползват автомагистрала „Струма“, като алтернативен маршрут на първокласния път през Владая.

Ремонтът на отсечката между жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“ включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подсилена с геомрежа по цялата ширина на платното. Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат възстановени водостоците. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи /мантинели/ и пътни знаци. Ремонтът ще се извършва от "Пътища Перник 2023", с което АПИ има договор за поддържане на републиканските пътища в област Перник.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ремонт, АПИ

Още новини по темата

Прокуратурата проверява бонусите за над 2.2 млн. лв. в АПИ
13 Авг. 2025

София временно спира тролейбус №8
11 Авг. 2025

АПИ предупреди, че ще разчиства боклуци и храсти по "Хемус"

06 Авг. 2025

Ключова улица в София ще е затворена за ремонт 18 месеца
02 Авг. 2025

Две тапи ще има тази седмица на магистрала "Тракия"
23 Юни 2025

Протест на АПИ за заплати затвори "Дунав мост 2"
10 Юни 2025

Ново чудо - АПИ поръчва храсторези за 4.5 млн. лева
29 Май 2025

Министърът отряза Русинова за шеф на АПИ
27 Май 2025

МС отпусна 23 млн. лв. ремонт и строеж на детски градини и училища
21 Май 2025

АПИ променя начина на движение към Кулата
30 Апр. 2025

АПИ ще ремонтира едва по 100 м на най-опасните пътища
12 Апр. 2025

Регионалният министър поиска оставки в АПИ, но не и на шефа
09 Апр. 2025

Политиците ще бъдат погнати с лопати заради безхаберието с пътищата
09 Апр. 2025

Бащата на загиналата Сияна призова на протести в София и Телиш
06 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар