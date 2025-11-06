Медия без
Най-после започна ремонт на емблематичната сграда на хотел "България"

Години наред тя стоеше запусната в центъра на София

Днес, 08:58
Тече подготовка за ремонт на една от емблемите на София
БГНЕС
Тече подготовка за ремонт на една от емблемите на София

Една от емблематичните сгради на София - прочутият Гранд хотел "България", най-после се ремонтира. Строително скеле е издигнато до сградата, която дълги години стоеше запусната в идеалния център на София, предава БГНЕС.

След промените Гранд хотел "България" беше собственост на вдовицата на Илия Павлов Дарина. През 2016 г. тя се раздели с него и хотелът стана собственост на бизнесмен, занимаващ се с внос на кафе.

Комплексът хотел и зала "България" е построен през 1935-1937 г. от архитектурното бюро на Станчо Белковски и Иван Данчов. Любопитен факт е, че комплексът е предприемаческа инициатива на Чиновническото застрахователно дружество, което е било собственик на обширния имот и чиято сграда се е намирала по съседство.  Самото строителство е поверено на фирма „Циклоп“.

Изграденият хотел е разполагал със сто стаи и индивидуални бани, които са отговаряли на последните тенденции при строителството на хотели. Комплексът е разполагал с климатизация и отопление. В съседство е зала „България“ с 1470 места.

Крайната цел на строителството се съдържа в думите на арх. Белковски: „Културен белег на днешна България“.

