От утре започва ремонт на трамвайни релси в центъра на София

Променят се маршрутите на четири линии в столицата

Днес, 21:05
Илияна Кирилова
За една седмица се обединяват маршрутите на трамвайни линии № 15 и 18 под номер 18.

От понеделник, 25 август започва ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“ в София, който е планиран да продължи до 24 часа на 31 август. Това ще предизвика промяна в движението на четири трамвайни линии през центъра на столицата.

От Столичната община поясниха, че ще бъде обновена релсова крива (75 метра единичен коловоз). Ремонтът обхваща само конкретния участък, като монтажът на новите релсови елементи е възможен единствено от съседния коловоз, при изключване на напрежението в контактната мрежа. Това не позволява движение на пенделни трамваи в непосредствена близост до зоната на строително-монтажни работи. Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“, добавиха от Столичната община. 

Как се променя движението?

От 25 август до 24:00 часа на 31 август се обединяват маршрутите на трамвайни линии № 10 и 12 под номер 12. Маршрутът на тази линия ще бъде следният:  от ж.п. гара „София север“ по маршрута на трамвайна линия № 12 до Централна ж.п. гара, надясно по бул. „Христо Ботев“, през площад „Възраждане“ и по бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута на трамвайна линия № 10 до ж.п. гара „Захарна фабрика“, двупосочно.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии № 15 и 18 под номер 18 с маршрут: от кв. „Орландовци“ по маршрута на трамвайна линия № 18 до кръстовище бул. „Витоша“/ул. „Алабин“, надясно по ул. „Алабин“ и по бул. „Македония“ по маршрута на трамвайна линия № 15 до ж.к. „Бр. Бъкстон“, двупосочно. 

Разкрива се временна автобусна линия № 10ТМ с маршрут: от „Метростанция Витоша“ – начална за трамвайни линии № 10 и 15 на крайната станция (трамвайно обръщателно колело), надясно по бул. „Черни връх“ по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка „Семинарията“ на бул. „Джеймс Баучър“, по ул. „Йосиф Петров“, по ул. „Митрополит Кирил видински“, по бул. „Драган Цанков“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, по ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Васил Левски“, по бул. „Цар Освободител“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Черни връх“, наляво по бул. „Свети Наум“ и надясно по бул. „Джеймс Баучър“ по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка  „Метростанция Витоша“ в трамвайното обръщателно колело. 

Заместващите автобуси ще спират на съществуващите трамвайни и автобусни спирки по маршрута.

Разкриват се временни спирки, както следва:

- на ул. „Митрополит Кирил Видински“ след кръстовището с ул. „Борова гора“ в посока бул. „Драган Цанков“;

- на бул. „Драган Цанков“ на 25 метра след пешеходната пътека при Българско национална радио в посока бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. 

 

