Два трамвая дерайлираха в София

Два трамвая са дерайлирали в София късно снощи в района на Централна гара. От релсите са излезли трамваи, движещи се по линии 12 и 3. Няма пострадали хора в катастрофата.

Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Мария Луиза". За него се разбра от "Фейсбук" страницата "Катастрофи в София". Сред публикуваните снимки има и на бус, който не е успял да завие и е излязал от платното.

Това е подерна катастрофа с дерайлирали трамваи в София. Голяма част от машините са много стари, проблеми има и с релсовия път.