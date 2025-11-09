Медия без
Два трамвая дерайлираха в София

Днес, 07:23
Двата трамвая са дерайлирали.
Катастрофи в София
Два трамвая са дерайлирали в София късно снощи в района на Централна гара. От релсите са излезли трамваи, движещи се по линии 12 и 3. Няма пострадали хора в катастрофата. 

Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Мария Луиза". За него се разбра от "Фейсбук" страницата "Катастрофи в София". Сред публикуваните снимки има и на бус, който не е успял да завие и е излязал от платното. 

Това е подерна катастрофа с дерайлирали трамваи в София. Голяма част от машините са много стари, проблеми има и с релсовия път. 

Няма информация как се е стигнало до инцидента.
