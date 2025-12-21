Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пътната агенция отрече да си е купувала 50-метрова яхта

Днес, 19:07
Иван Демерджиев
БГНЕС
Иван Демерджиев

Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви в предаването "На фокус" по Нова тв, че държавно учреждение си е купило 50-метрова яхта. От думите на Демерджиев стана ясно, че говори за Агенция "Пътна инфраструктура". Яхтата била купена на кредит от банка имала 8-членен екипаж и е регистрирана в Дубай.

"Кой я ползва тази яхта? Дали случайно не е този, който ползва самолет от Турция за Дубай регулярно", попита Демерджиев, очевидно намеквайки за лидера на ДПС Делян Пеевски. "Понеже се опитва да си скъса опашката с охраната, нека да обясни, че не плаща, че не ползва тази яхта", каза още ексминистърът.

Не сме купували яхта. Това са съобщили пред Нова телевизия от Агенция "Пътна инфраструктура" по повод на казаното от бившия служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи назначен от Румен Радев Иван Демерджиев. От АПИ допълниха: "Елементарна проверка би доказала абсурдността на тази информация. В тази връзка политическите амбиции не бива да са основание за разпространение на фалшиви новини, а позицията на бивш служебен вицепремиер, вътрешен министър, правосъден министър, юрист и адвокат, изисква допълнителна отговорност при съобщаването на непроверена информация".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Демерджиев

Още новини по темата

Съдът шамароса прокуратурата на старта на делото срещу Демерджиев
17 Дек. 2025

Прокуратурата скоростно прати Демерджиев на съд
08 Окт. 2025

Бившият МВР-шеф Демерджиев вече е обвиняем за неизгодна сделка
19 Септ. 2025

Прокуратурата извади защитен свидетел срещу Демерджиев
23 Май 2025

Съдът отмени гаранцията от 10 000 лв. на Демерджиев
09 Май 2025

Адвокати се разбунтуваха заради обвинението на Демерджиев
05 Май 2025

Демерджиев е обжалвал гаранцията си от 10 000 лв.
28 Апр. 2025

Иван Демерджиев: Осветих влиянието на Пеевски и отговорът дойде!
25 Апр. 2025

Ивайло Иванов няма да е шеф на кабинета на Митов в МВР
20 Яну. 2025

Недопустимо е десетки полицаи да пазят един "феномен", вместо Народния театър
08 Ноем. 2024

Демерджиев: В пожарите изгоря ключова комуникационна инфраструктура

23 Юли 2024

Демерджиев: Ръководството на МВР стои с широко затворени очи
18 Юни 2024

Калин Стоянов е разпитван за митничарската ОПГ
11 Апр. 2024

Демерджиев: С мигрантите влизат терористи и бивши военни
24 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ