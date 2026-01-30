МВР предупреди за големи измами при сделки с коли

МВР предупреди за големи и чести измами при сделки с коли. Това се разбира от официално съобщение на вътрешното министерство.

"В последните месеци органите на МВР констатират зачестили случаи на измами, свързани със закупуването на автомобили, внесени от други държави - членки на ЕС и трети страни", пишат от МВР.

Установената схема най-често се реализирала по два начина. При първия, автомобили, придобити в чужбина чрез лизинг или под наем, се изнасят извън съответната държава, като впоследствие се изготвят неистински или преправени документи за собственост. След това превозните средства се регистрират на територията на България и се продават на български граждани.

После МВР обяснява, че честа практика на лизинговите компании в чужбина е при отдаване на автомобил на лизинг, в издаденото свидетелство за регистрация на МПС да се вписва името на лизингополучателя, като в тях никъде не фигурира, че автомобилът е лизингов. "В тези случаи при покупко-продажба на такъв автомобил от служителите на отделите/секторите на „Пътна полиция“ – МВР не може да бъде отказана регистрация на съответното МПС поради факта, че към момента на регистрацията съответното МПС все още не е обявено за издирване", предупреждава вътрешното министерство.

И при двата варианта на измама най-често към момента на покупката на МПС, при проверка на идентификационния му номер (VIN) в отделите/секторите на „Пътна полиция“ – МВР или в други структури на МВР, автомобилът не фигурира като обявен за издирван, което създавало фалшиво усещане за сигурност.

Характерно за тези случаи е, че лизинговите компании обявяват автомобилите за издирване на по-късен етап (след като бъде преустановено плащането на лизинговите вноски), което най - често се случва след като МПС вече са закупени от добросъвестния купувач в България и/или са регистрирани в пунктовете за регистрация на МПС, посочват от МВР.

При този тип измами често става дума за луксозни и скъпи автомобили.

СЪВЕТИТЕ НА МВР:

ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗЯТ ОТ ПОДОБНИ ИЗМАМИ, ГРАЖДАНИТЕ СЛЕДВА ДА СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ:

Купувайте автомобили само от оторизирани представителства на съответната марка или от доказани и утвърдени търговци с ясна репутация.

Избягвайте сделки с неясен произход на автомобила, особено при значително занижена цена на МПС спрямо пазарната такава.

Сключвайте договор за покупко-продажба на реалната цена, която заплащате. Не се съгласявайте да се вписва по-ниска стойност по предложение на продавача, тъй като впоследствие няма да имате основание да претендирате към продавача за възстановяване на пълната сума, която сте заплатили за закупеното МПС.

Посетете официален сервиз или оторизиран представител на марката, за да бъде извършена пълна техническа проверка и справка за сервизната история на автомобила.

Изискайте и внимателно проверете всички оригинални документи - регистрационни талони, договори, фактури, сервизни книжки и документи за произход на МПС.

Подайте заявление в структурно звено на МВР за извършване на проверка дали автомобилът се издирва (такса по Тарифа № 4).

По възможност извършвайте допълнителна международна проверка на VIN номера на МПС чрез официални Интернет сайтове и платформи или чрез застрахователни и лизингови дружества.

Не извършвайте авансови плащания преди приключване на всички проверки.

При съмнения незабавно уведомете органите на МВР.