Изключването на климатика през зимата гарантира скъпи ремонти

В студеното време много шофьори, поради невежество и желание да спестят, допринасят за скъпоструващате повреда на компресора на климатика. Включването на климатичната система всъщност не просто позволява да се защити този елемент, но и има добър ефект върху здравето на пътниците и решава много досадни проблеми, включително замъгляване на прозорците.

Всъщност компресорът е сърцето на климатика. Той се задвижва ремъчно задвижване от двигателя и задачата му е да изпомпва хладилен агент през цялата система. Заедно с това в циркулира и специално масло, което смазва всички движещи се елементи на компресора и ги поддържа в правилното им състояние.

Когато климатичната система не се използва за продължителен период от време, маслото се оттича до най-ниските точки на системата и се натрупва там, оставяйки вътрешните механизми на компресора без защита от триене. Първото стартиране след дълга пауза, например само през пролетта, когато температурите се повишават, означава "суха" работа, която оставя микроповреди по работните повърхности. Крайният резултат е пълнин блокаж на компресора, който е доска скъпа част.

С климатика бързо се премахва замъгляването на прозорците

Ползите от включването на климатика в по-студени дни надхвърлят просто грижата за механиката на системата, защото това е незаменим инструмент в борбата с един от най-досадните проблеми – замъглените прозорци.

Въздухът, преминал през изпарителя на климатика, не само се охлажда, но и преди всичко се изсъхва, защото влагата кондензира върху студените ребра на обменника и се оттича навън на автомобила. Затова климатичната система се справя със замъглено предно стъкло по-бързо от самия отоплителен въздух, дори когато е настроена на максимална температура. Просто включете бутона за климатика и насочете въздушния поток към предното стъкло.

Климатикът предпазва от мухъл и гъбички

Изпарителят на климатика, т.е. елементът, върху който влагата се кондензира от въздуха, е скрит дълбоко в таблото и работи при условия, идеални за растежа на гъбички и бактерии.

Когато обаче системата работи редовно, влагата се отстранява непрекъснато, а преминаващият въздух не позволява поява на нежелани микроорганизми. Но когато спрем да използваме климатик, в системата може да се развият мухъл и гъбички. Ще ги усетим по специфичната миризмата, идваща от въздушните отвори, а при хора с алергии вдишването на такъв въздух може да доведе до здравословни проблеми.

Възможно ли е сами да премахнете гъбичките?

Стандартната инспекция включва проверка на плътността на цялата система и на нивото и състоянието на хладилния агент, както и дезинфекция на изпарителя, което елиминира всякакви микроорганизми, които са успели да се установят там.

Самият хладилен агент, дори в затворена система, губи свойствата си с времето и трябва да се подменя на всеки две до три години. Освен това има филтър в кабината, който улавя прах и отпадъци преди въздухът да достигне изпарителя – смяната му на всеки 15-20 хиляди километра (и най-добре веднъж годишно) е задължителна.

Може ефективно да премахнем гъбичките сами, само ако правим описаните процедури поне веднъж годишно. Най-добре е да се използват наличните на пазара препарати, които се пръскат в купето на автомобила. Не трябва обаче да се използват аерозоли с пяна и тръбичка – тръбичката принципно се вкарва през вентилационния канал в зоната на изпарителя, но дължината на въздуховодите при всеки модел е различна и може да се случи химическият агент да не достигне навсякъде.