През зимата невидимият враг на дизеловите коли е в резервоара

Дизеловите автомобили може да имат проблеми със запалването при температури под нулата

За разлика от бензина, който замръзва при -48°C, дизеловото може да има проблеми веднага щом температурата падне под нулата. Това се получава, защото в дизела има добавен парафин, който се втвърдява, когато достигне -2°C и така често пречи на стартирането на двигателя.

Затова през зимния период бензиностанциите пускат "зимен" дизел, който се различава от "летния". Благодарение на антифризовите добавки той остава течен при -10 до -12°C. А за планински райони, където температурите може да паднат дори под тази граница, се предлага "арктически" дизел, който държи дори при -30°C.

Какво се случва при ниски температури?

Ако дизеловото гориво в резервоара на колата "замръзне", т.е. стане на нещо като гел, горивният филтър се запушва и помпата не може да работи ефективно. В резултат двигателят се затруднява да стартира или въобще не успява. В повечето случаи дефектът не е постоянен, но трябва да се изчака, докато горивото в резервоара не се отпусне и отново стане течно.

Какво да се направи?

Ако планирате да оставите колата си навън при изключително ниски температури, съветът е да заредите резервоара веднага щом пристигнете на дестинацията, за да сте сигурни, че сте с правилния дизел за района.

Освен това, за още по-сигурно, може да сипете в резервоара антифризова добавка, която може да се купи от бензиностанции или магазини за резервни части: обикновено шише от 250 мл е достатъчно, за да се предотврати замръзването на 50 литра дизел.

Какво не трябва да се прави?

Абсолютно не е препоръчително да се добавя бензин в резервоара на дизелов автомобил, за да се увеличи студоустойчивостта, защото това крие сериозни рискове за двигателя.

Също така, ако има проблеми със запалването заради гелирането на дизела, не трябва да насилвате многократно стартиране, което може да повреди помпата и да причини много по-сериозни щети. Ако е възможно, най-добре е колата да се премести в по-топла среда, като гараж или подземен паркинг, за да се ускори процесът на размразяване. В екстремни случаи резервоарът трябва да се изпразни.