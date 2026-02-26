Автопилотът масово отпада от новите коли

Водещите световни автомобилни производители се сблъскват със сериозни трудности при разработването и оборудването на превозни средства с технология "автопилот", позволяваща на шофьора да не следва пътя. Огромните разходи за изграждане и инсталиране на усъвършенствани системи, съчетани с нерешени правни въпроси, забавят напредъка и самото развитие на технологията.

Германската премиум марка BMW стана поредната, направила подобна стъпка. Тя реши да не оборудва обновената Серия 7 с автономна система Personal Pilot L3. При новото поколение, което ще излезе 2027 г., мястото ѝ ще заеме по-прост и по-евтин автопилот от второ ниво - L2. Причината за това решение, че с усъвърщенстваната система цената на модела скача значително. Автопилотът Ниво 2, който ще бъде инсталиран на обновения седан, струва само 1500 евро, докато системата от трето ниво (L3) е поне 4 пъти по-скъпа.

Нива на автономните системи за управлевие

Международната организация SAE International различава няколко нива на автономия на машините. Те помагат да се разбере до каква степен превозното средство може да се движи само, без човешка помощ.

Ниво 0: Шофьорът има пълен контрол над автомобила: контролира газа, спирачката и волана;

Ниво 1: Колата помага на водача при ускорение и спиране;

Ниво 2. Колата контролира газта и спирачката самостоятелно, но водачът трябва постоянно да следи пътя и да е готов да се намеси, ако е необходимо.

Ниво 3: Системата контролира самото движение, но понякога иска от шофьора да поеме контрола. За разлика от Ниво 2, шофьорът е в резерв и не е задължен постоянно да наблюдава пътя;

Ниво 4: Колата решава трудни пътни ситуации без помощта на шофьора. Той може да не държи волана, но ако колата не може да вземе решение, ще спре и ще даде сигнал;

Ниво 5: Напълно автоматизирано. Колата се движи без участието на шофьора и взема всички решения самостоятелно. Такива машини все още не съществуват.

Автопилотът на Ниво 3 използва усъвършенствани и скъпи LiDAR сензори, както и високопроизводителен изчислителен хардуер. Освен това тази система изисква допълнителна проверка, сертифициране и мониторинг на производителността. Но пък автопилотът от Ниво 2 не е много по-слаб, защото има солиден набор от функции. Например, автомобилът може да върви без участието на шофьор по магистрала, да сменя лентите и да се движи в града до точка, зададена чрез стандартна навигация.

Спестяване на средства

С преминаването към L2 автопилот, BMW ще спести сертификати и време за предпроизводство. Системата същевременно ще даде на собствениците на автомобилите почти почти същите функции на много по-ниска цена, но те няма да могат да се разсейват от пътя и да си вършат работата (гледат филм, четат книга и т.н.), тъй като винаги трябва да са готови да поемат контрола - за това са предвидени само няколко секунди.

Според консултантската компания McKinsey, разработването на автопилот от трето ниво струва около $1,5 млрд. И това е една от причините, поради които някои компании вече са се отказали от плановете си да внедрят системи от L3 в полза на по-евтини L2 автопилоти.



"Автопроизводителите, които са се опитали да създадат система L3, и такива, които са я пробвали, откриват, че разходите просто не си заслужават", каза Джон Крафчик, бивш изпълнителен директор на Waymo и един от членовете на борда на производителя на електрически автомобили Rivian.

Автомобилни компании масово се отказват от технологията

На изложението за потребителски технологии CES през януари 2026 г. Пол Томас, президент на северноамериканското подразделение на Bosch, заяви, че не знае дали въвеждането на автопилот от Ниво 3 някога ще бъде икономически изгодно.

На свой ред Stellantis обяви още през август 2025 г. спирането на разработването на третостепенния автопилот поради високи разходи, технологични трудности и опасения относно интереса на потребителите.

Mercedes-Benz също прекрати програмата си за разработка на L3 автопилот и се фокусира върху автономни системи от Ниво 2, които изискват контрол от шофьора. Германската марка очаква да се върне към L3 едва след няколко години.

Почти всички използвани понастоящем автономни системи за шофиране, включително автопилотът на Tesla, принадлежат към второто ниво на автономност и изискват от водача постоянно да следи трафика. Въпреки това, някои компании, сред които General Motors и Honda Motor, все още залагат на масовото използване на L3. Ford планира да започне масово оборудване на автомобили с такава система през 2028 г.





Правен аспект

Проблемите с безопасността, свързани с L3 автопилота, все още не са решени. По-специално, въпросът за отговорността на производителите и системните дизайнери остава открит. През 2025 г. изданието Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal повдигна въпроса кой точно носи отговорност при инцидент с L3 автопилот - шофьорът или производителят. В момента няма консолидирано международно решение в тази област, а различните страни имат свой собствен подход.

На 15 февруари 2026 г. Върховният народен съд на Китайската народна република, например, публикува първото официално уточнение по наказателни дела с автопилот. Заключението е, че системите за подпомагане на водача в колата не могат да заменят шофьора. Това е човекът, който реално управлява и е отговорен за осигуряването на пътна безопасност.