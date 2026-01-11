Медия без
Възраст или пробег - кое е по-важно за употребявана кола?

Днес, 08:15

Има няколко прости въпроса, които може да помогнат за стесняване на избора на употребяван автомобил, преди още да е започнал.

Един от най-важните е за какво ще служи предимно колата? Ако ще е за пътуване до работното място и обратно, ще трябва нещо надеждно и евтино за поддръжка. Ако разстоянието е кратко и ще се минават по няколко хиляди километра годишно, досегашният пробег няма да има решаваща роля. Но, ако ще се пътува предимно на дълги разстояния, трябва да се обърне по-голямо внимание на автомобили с по-малко навъртян километраж.

Независимо от възрастта, колата се нуждае от поддръжка, като смяна на спирачки, гуми и масло. С увеличаването на пробега двигателят и трансмисията може да изискват сериозни ремонти или подмени. Това също трябва да се вземе предвид при избора.

Преди покупка е добре да се прочете ръководството за експлоатация на съответния модел (има го безплатно в интернет), за да се види какви задължителни ремонти му се полагат и на какъв интервал. Не трябва да се пропуска проучването на най-често срещаните проблеми - с преглед на форуми и ревюта на собственици на същите автомобили. Тези неща може да помогнат за избягване на проблеми с кола от определена година на производство.

Начинът, по който колата е експлоатирана от предишния собственик, също е важен фактор при вземане на решение за покупка. Има няколко начина да се направи преценка. 

Най-напред да се огледа добре общото състояние. Ако колата е добре измита, двигателното отделение се поддържа чисто и боята блести – това е добър знак. Продавачи, които водят подробни записки за поддръжката (смяна на масло, спирачни накладки, гуми и т.н.), са по-надеждни, защото осигуряват информация за историята на експлоатацията. Такива данни може да се вземат и от специализиран сайт за проверка на историята на автомобила (срещу заплащане). Спокойно може да се пренебрегне фактът, че колата има няколко хиляди километра повече, ако има надеждно потвърждение, че предишният собственик се е грижил за нея правилно, правил е редовна поддръжка и не е пренебрегвал основни ремонти.

Средностатистическият шофьор изминава около 20 000 км. Така че, ако се купува кола на 5 г., километражът трябва да е на около 100 000 км. Ако числото е много по-голямо (или по-малко), трябва да се задават въпроси. 

Важно е и да се обърне внимание на възрастта на гумите, за да не се харчат пари за нов комплект по-късно. Срокът на годност на гумите е около 5-6 години и те имат код отстрани, който показва датата на производство. Тя трябва да е водеща, дори и гумите да имат достатъчен грайфер.

