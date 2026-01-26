Има лесен начин да затоплите купето на колата в студа

Всеизвестно е, че в районите със сурови зими човек не може сутрин просто да се качи в колата и да потегли веднага. Автомобилът има нужда от време да се затопли, но най-често шофьорите чакат не толкова двигателят да се загрее, колкото температурата в купето да стане комфортна, защото карането в мразовит салон е доста неприятно.

Това чакане обаче може да се съкрати само с едно натискане на бутон, на който мнозина дори не обръщат внимание. Той е за режима на рециркулация на въздуха – обикновено е обозначен с икона на кола и стрелка, извита назад. Има го почти във всяка модерна кола, обаче или въобще не се ползва, или пък някои го включват и никога не го изключват, което също не е добра идея.

Рециркулацията върши чудесна работа за бързо да затопляне (или охлаждане) на интериора. Без този режим системата постоянно ще поема студен (или горещ) външен въздух и ще го вкарва в купето. При затворени шлюзи за поемане отвън, вече загретият (или охладен) въздух ще се върти в кръг и ще доведе много бързо салона до зададената температура. През зимата това означава по-бързо затопляне, през лятото – по-бързо охлаждане на горещия въздух. А и в двата случая - по-малко натоварване върху климатичната система.

Същият прийом се препоръчва при наличие на дим от пожари, на изгорели газове от съседните коли или на други замърсители отвън. Режимът на рециркулация става филтър срещу външни миризми и мръсотия: добре е да се ползва в тунели, в задръствания и по натоварени пътища.

Защо този малък бутон е толкова ефективен? Представете си, че навън е около -20 Со и искате кабината да се затопли поне до 22-23 Со. Когато рециркулацията е изключена, "печката" е принудена постоянно да загрява нови и нови порции влизащ отвън леден въздух. Когато се включи обаче, шлюзът се затваря и след малко нагревателят започва да работи с въздух, който вече е бил нагрят веднъж, а с всеки цикъл го прави малко по-топъл, докато климатичната система достигне желаното ниво.

При охлаждане принципът е същият, като компресорът "почива" по-често, намалявайки износването и консумацията на енергия. За електрическите автомобили това е особено полезно, защото по-ефективният климатик значително помага за поддържане на по-дълъг пробег. При коли с двигатели с вътрешно горене пък се пести гориво.

В никакъв случай обаче не си струва да се оставя рециркулацията включена през цялото време. Ако блокирате достъпа на свеж въздух за дълго, концентрацията на въглероден двуокис в купето се увеличава, което може да причини сънливост, главоболие и нарушено внимание на водача. Освен това, без приток на по-сух външен въздух, стъклото се замъглява по-бързо при студено или дъждовно време.

Ето защо рециркулацията трябва да се използва като инструмент: в първите минути - за интензивно отопление или охлаждане, в зони с мръсен въздух – за предотвратяване на миризми и пушеци в купето. След това обаче колата трябва да бъде оставена да "диша" свеж въздух отвън.