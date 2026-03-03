Медия без
Фирмите за авточасти в ЕС са на ръба

350 000 души остават без работа заради кризата в сектора на Стария континент

Днес, 10:04
Европейската автомобилна индустрия се готви да отговори с "Произведено в Европа" на забавените темпове на производство и продажба
Европейският сектор за доставчици на автомобилни части се оказа в един от най-трудните моменти от десетилетия. Индустрията говори директно за поликриза, т.е. припокриването на няколко негативни явления. По-бавната от очакваното електрификация на пазара, нарастващата конкуренция от Китай, ценовият натиск от корпорациите и регулаторният хаос в Европа създават смес, която може да струва до 350 000 работни места във фирмите за авточасти до 2030 г.

Мащабът на проблема вече е ясно видим - през 2024-2025 г. европейските доставчици обявиха съкращаването на около 104 000 работни места. Компаниите от Германия, които години наред са гръбнакът на технологичната основа на европейската автомобилна индустрия, са особено засегнати. Един от големите производители на части и оборудване - ZF Friedrichshafen, планира да съкрати 7000 служители в отдела за електрически и хибридни задвижвания, Bosch ще премахне 13 000 работни места до края на десетилетието, Continental ще се сбогува с до 11 000 души, а Schaeffler обяви почти съкращение на 5000 позиции в цяла Европа.


Производителите на части забавят темпото, маржът пада под 5%.

Прогнозите на Oxford Economics показват, че инвестициите на доставчиците практически ще се стабилизират до 2030 г., достигайки нивото от приблизително 35,6 млрд. евро годишно. Това е очевидно по-малко, отколкото се предполагаше не толкова отдавна.

За да стане още по-зле, половината от компаниите планират допълнително намаляване на производствения капацитет в Западна Европа, а над 75% очакват маржове под 5%, което е границата, определяща рентабилността на дългосрочните инвестиции.


Разработването и продажбата на електромобили е един от проблемите

Проблемите на доставчиците са пряко свързани с положението на автопроизводителите. Търсенето на електромобили нараства по-бавно, отколкото се предполагаше преди няколко години. През 2025 г. в Европа са произведени 3,3 млн. електрически коли, докато по-ранните прогнози предвиждаха 4,8 млн. Затова компаниите започнаха да променят стратегиите си, което се символизира от многомилиардни отписвания на приходи – както в случая със Stellantis, който преразгледа плановете си, свързани с BEV.

Освен това има жесток ценови натиск - производителите, борейки се за конкурентоспособност, прехвърлят разходите към доставчиците. Китайски марки, като BYD, открито изискват до 10% намаление на цените на компонентите. В същото време 69% от европейските доставчици заявяват, че вече се конкурират директно с вноса от Китай.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че Европа не е изградила собствена, силна база за производство на батерии. Строителството на повечето планирани фабрики е забавено или отменено, което увеличава зависимостта от азиатски доставчици и отслабва позицията на целия европейски сектор.


План за спасение на европейската автомобилната индустрия

Няма съмнение, че автомобилната индустрия е в нарастваща криза. От една страна, тя трябва да финансира скъпа технологична трансформация, но от друга се бори със слабо търсене, регулаторен натиск, високи енергийни разходи и все по-ожесточена глобална конкуренция.

Надеждите сега са съсредоточени върху мерките на ЕС. Законът за индустриалния ускорител, чиято публикация беше отложена за март, ще въведе правилото "Произведено в Европа", като приеме, че до 70% от стойността на електрическа кола трябва да са произведени в ЕС, за да може да бъде допусната за държавно подпомагане.

В същото време компаниите променят курса си все по-ясно. Пред лицето на забавянето на електромобилността, значението на хибридите нараства. Те, както подчертават от индустрията, вече не са просто преходен етап, а ключов елемент от стратегията за следващите години.

