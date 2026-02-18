Технологии от XX век се завръщат в автомобилите

В търсенето на нови и нови технологии много автомобилни производители все повече забравят за основните приоритети – комфорт и безопасност. И все пак някои компании вече започнаха да се обръщат към изпитани във времето решения, оказали се по-добри от новите хрумвания, и ставаме свидетели на втория живот на технологични елементи от XX век.

Китай, например, забрани производството и продажбата на автомобили с електрически дръжки на вратите заради случаи, при които хората не са успели да излязат от колата след инцидент. Според експерти по безопасност, сред причините за инцидентите е и недостатъчното тестване при реални условия. Защото механизмите се оказват ненадеждни и в суров климат. В крайна сметка те ще бъдат премахнати от автомобилите на китайския пазар още от началото на 2027 г., като дръжките вече трябва да са само механични. Това ще се отрази основно на моделите на Tesla, проектирани именно с изскачащи механизми, задействани електронно.

Ярък пример за технологична регресия е и съдбата на футуристичния волан Yoke, който също се използва при модели на Tesla. Това устройство срещна масови оплаквания относно опасностите от маневриране и неспособността да реагира бързо в критична ситуация. През 2025 г. компанията върна кръглото кормило, а други производители решиха, че може пък те да използват Yoke. Но се оказа, че формата, наподобяваща щурвала на самолет, не отговаря на изискванията за безопасност, защото няма как да бъде тествана според правилата. Те предвиждат воланът да бъде проверен за сила на натиск на определени места, но когато не е изцяло кръгъл, това няма как да стане.

Автопроизводителите се връщат и към барабанните спирачки, които отново станаха търсени поради своята екологична ефективност и икономичност, в сравнение с дисковите аналози. Те са особено ефективни при електрическите превозни средства, чието тегло е много по-голямо от това на конвенционалните автомобили заради батерията. Допълнителните килограми натоварват спирачките, което влияе много при дисковата система,а барабанната е по-устойчива.

Най-голямата промяна изглежда е свързана със сензорните дисплеи в купето. През последните 10-15 години автомобилът се превърна в смартфон на колела. И това не се хареса на много от купувачите, като основните им оплаквания са свързани с тъчскрийна. При някои модели редица основни функции (дори смяна на скорости и активиране на мигачите) се активират от дисплея, а това определено не помага на шофьорите.

Факт е, че тъчскрийните привличат внимание с модерния си вид, но показват недостатъци в работата. На неравен път е по-трудно да натиснеш виртуалния бутон, отколкото физически да натиснеш клавиш. Или пък да включиш духалката на предното стъкло, търсейки съответната функция в менюто, вместо да го направиш с докосване на едно копче.

Вече е доказано, че управлението чрез многостепенни интерфейси изисква повече внимание и време, което намалява концентрацията на пътя. Това е и причината, поради която Европейската програма за оценка на нови автомобили (NCAP) въведе нова система от 1 януари 2026 г. Според нея петте основни контролни механизма (клаксон, предни чистачки, мигачи, аварийни светлини и SOS система) трябва да бъдат командвани с физически бутони или с ключове за безопасност на водача.

Растящите цени на материалите и логистичните трудности също принуждават производителите да преосмислят стратегиите си. Някои иновации просто не са готови за масово приложение поради несъвършенството на технологиите. Електрическите превозни средства се сблъскват с предизвикателствата при зареждане в студено време и рязко намаляване на пробега в сурови климатични условия, възникват също трудности при производството и изхвърлянето на батерии. Роторните и газово-турбинните двигатели не бяха популярни в миналото, поради проблеми с надеждността, разхода на гориво и трудности при поддръжката. Електромагнитното окачване теоретично трябваше да абсорбира всички удари, но цената правеше технологията неконкурентоспособна.

Така пазарните условия на практика променят технологичните планове. Търсенето на електрически превозни средства в някои сегменти намалява, производството остава скъпо, а предлагането на компоненти не е много стабилно - още причини за отлагането на пълния преход към електрификация.