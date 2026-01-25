Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Индия сваля митата за европейски автомобили

Евросъюзът пък ще внася повече индийски текстил

Днес, 18:14
Pixabay

Индия ще намали митата за автомобили от Европейския съюз от 110% на 40% в рамките на търговско споразумение, за да отвори пазара си за европейските автопроизводители, съобщава Reuters. В бъдеще ставката може да спадне до 10%.

Митата за електромобили ще останат високи през първите 5 години, за да бъдат защитени индийските производители, съобщава агенцията. Сделката също така трябва да увеличи индийския износ, например на текстил и бижутерийни изделия.

Това решение е исторически пробив в икономическите отношения между Индия и Европейския съюз. Най-големите печеливши от сделката ще бъдат германските луксозни марки като Mercedes-Benz, BMW и Audi, тъй като досегашните мита от 110% правеха автомобилите им двойно по-скъпи в Индия, в сравнение с останалия свят.

Решението да се запазят високите мита за електромобили (EV) е насочено директно към защитата на местните гиганти като Tata и Mahindra, които тепърва развиват своята електрическа инфраструктура.

Индия отдавна настоява за по-лесен достъп на своя текстил и селскостопански продукти до европейския пазар. Това споразумение се оценява като класически пример за компромис "пазар срещу пазар".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Индия, Европейски съюз, мита, автомобили

Още новини по темата

Автомобилите в България доближават 4 млн. броя
24 Яну. 2026

ЕП замразява одобрението на търговското споразумение със САЩ
20 Яну. 2026

През 2026 г. автопроизводителите се завръщат към миналото
19 Яну. 2026

През зимата невидимият враг на дизеловите коли е в резервоара
15 Яну. 2026

Кое е най-доброто - мек, пълен или plug-in хибрид?
08 Яну. 2026

Българите поставиха рекорд по купени нови коли
05 Яну. 2026

България е получила даром 70 млрд. лева от чужди държави и фондове
31 Дек. 2025

Годината, в която двигателят с вътрешно горене оцеля
31 Дек. 2025

Най-надеждните автомобили на 2025 г. са японски
28 Дек. 2025

Европа уж спаси автоиндустрията си, но победител е Китай
22 Дек. 2025

Белият дом се похвали колко много приходи от мита са събрани

22 Дек. 2025

Българите почти не разпознават евродепутатите си
19 Дек. 2025

Какво не трябва да се прави с колата в студа
19 Дек. 2025

ЕК отмени забраната за бензинови и дизелови коли
16 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?