Индия сваля митата за европейски автомобили

Индия ще намали митата за автомобили от Европейския съюз от 110% на 40% в рамките на търговско споразумение, за да отвори пазара си за европейските автопроизводители, съобщава Reuters. В бъдеще ставката може да спадне до 10%.

Митата за електромобили ще останат високи през първите 5 години, за да бъдат защитени индийските производители, съобщава агенцията. Сделката също така трябва да увеличи индийския износ, например на текстил и бижутерийни изделия.

Това решение е исторически пробив в икономическите отношения между Индия и Европейския съюз. Най-големите печеливши от сделката ще бъдат германските луксозни марки като Mercedes-Benz, BMW и Audi, тъй като досегашните мита от 110% правеха автомобилите им двойно по-скъпи в Индия, в сравнение с останалия свят.

Решението да се запазят високите мита за електромобили (EV) е насочено директно към защитата на местните гиганти като Tata и Mahindra, които тепърва развиват своята електрическа инфраструктура.

Индия отдавна настоява за по-лесен достъп на своя текстил и селскостопански продукти до европейския пазар. Това споразумение се оценява като класически пример за компромис "пазар срещу пазар".