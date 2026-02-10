Медия без
Европа ще депортира мигранти в "сигурни страни”

Такива са кандидатките за ЕС, а освен това Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Косово, Мароко и Тунис

Днес, 19:01

ЕС се приближи до създаването на офшорни центрове за мигранти и търсещи убежище, след като дясноцентристките и крайнодесните евродепутати се обединиха за по-строги миграционни политики. Членовете на ЕП гласуваха за законови промени, които ще дадат на властите повече възможности за депортиране на търсещите убежище, включително изпращане на хора в страни, в които никога не са били.

Съгласно новите правила, които се очаква да влязат в сила от юни, лице, търсещо убежище, може да бъде депортирано в държава извън ЕС, дори ако само е преминало през нея или до място, с което няма никаква връзка – стига европейско правителство да е подписало споразумение с приемащата държава.

Това гласуване на практика узаконява сделката на Италия с Албания и споразумението на Нидерландия с Уганда за депортиране на хора, чиито молби за убежище в Нидерландия са били отхвърлени.

В отделно гласуване евродепутатите създадоха списък на ЕС със „сигурни трети страни“. Хората от тези места ще преминават през ускорени процедури и ще им бъде по-трудно да получат убежище.

Списъкът включва: всички страни кандидатки за ЕС (включително Грузия и Турция, въпреки опасенията за репресии срещу опозицията през 2025 г.). Други сигурни страни са Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Косово, Мароко и Тунис.

 

