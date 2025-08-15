Медия без
9 г. и 4 м. затвор за гонка с бус с мигранти, при която загина полицай

Днес, 15:34
Полицейският служител загина, след като беше ранен тежко при гонка на бус с мигранти.
БГНЕС
Полицейският служител загина, след като беше ранен тежко при гонка на бус с мигранти.

9 г. и 4 месеца ще лежи в затвора Найден Луканов за тежката катастрофа от 22 ноември 2022 г. между бус с нелегални мигранти и полицейски автомобил, при която загина полицай. Прокуратурата съобщи днес, че след окончателното решение на Върховния касационен съд присъдата вече се изтърпява.

Обвинителният акт бе внесен в съда на 13 декември 2023 г., като Луканов призна пред съда фактите, изложени от обвинението. Софийският градски съд призна подсъдимият за виновен, а след това присъдата беше потвърдена от горните две инстанции.

Луканов е признат за виновен за три престъпления. За това, че е причинил смъртта на полицейски служител след удар в полицейски автомобил при шофиране с превишена скорост, без свидетелство за управление и след употреба на наркотици, му е постановена присъда от девет години и четири месеца затвор. За неподчинение на разпореждане да спре за проверка след подадени видими и ясни сигнали от екипите на МВР наказанието му е една година и четири месеца. Докато за противозаконно подпомагане 12 чужди граждани да преминат и пребивават в страната в нарушение със закона, наказанието, което Луканов получава, е три години и четири месеца, както и глоба в размер на 15 хиляди лева. За крайна присъда се взима размерът на най-тежкото получено наказание.

Полицейският служител загина, след като беше ранен тежко при гонка на бус с мигранти, управляван от Луканов. Инцидентът стана в района на "Цариградско шосе" - под детелината за Казичене, в посока София. Бусът с мигранти е излязъл на Околовръстното шосе от магистрала "Тракия" и там е започнало преследването от полицията. С идеята да бъдат спрени нелегалните имигранти, микробус на жандармерията е бил на пътя им. Водачът обаче не е спрял и се ударил почти челно в полицейската кола.

Катастрофата много напомня на тази с автобуса в Бургас, когато загинаха двама полицаи, когато в колата им, опитваща се да препречи пътя, се вряза автобус с нелегални мигранти.

Съдът даде 20 г. затвор за убийството на полицаи от автобус с мигранти
20 години затвор получи Омар Аднан - шофьорът сириец, който е единствен подсъдим по делото за смъртта на двамата бургаски полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, предаде БНТ. Те бяха прегазени от автобус пълен с мигранти, в опит да го спрат през лятото на 2022 г.
СЕГА
28 Февр. 2025

 

