Патрулки от 5 града преследваха 100 км много пиян шофьор

В преследването са участвали полицаи от Дългопол, Провадия, Нови пазар, Шумен и Девня

Днес, 13:21
Илияна Кирилова

Полицейски патрулки от 5 града преследваха в продължение на 100 километра пиян шофьор. Това се разбра от съобщение и брифинг на полицията.

Случката е от снощи, когато в полицията се получава сигнал от Дългопол, че млад мъж се е качил да шофира след употреба на алкохол. С мощната си кола той се отправил към Провадия. Именно там полицаите го чакали, за да го спрат, но той решил да не спира.

Така започнала среднощната гонка в продължение на 100 километра, в която са участвали полицаи от Дългопол, Провадия, Нови пазар, Шумен и Девня.

Всички те били насочвани от оперативна дежурна част във Варна.

От полицията казаха, че заради високата скорост и опасността за живота на водача, не са използвани принудителни помощни средства за спиране като шипове.

Преследването все пак е приключило в района на варненското село Ягнилово, където автомобилът самокатастрофирал и спрял. Водачът е в добро състояние, но по автомобила има материални щети. 

Лицето няма криминални прояви до момента. Той се е движил с около 200 или 200 километра в час. 

Полицаите тествали 33-годишния водач за алкохол и установили, че той шофира с 2.29 промила алкохол.

Спътникът на пияния шофьор също бил в нетрезво състояние.

Шофьорът е жител на шуменско село, криминално проявен, с общо 21 фиша за нарушение на Закона за движение по пътищата.

От полицията дадоха брифинг по случая. "Сигналът е бил подаден около 00.00 часа. Шофьорът е зареждал на бензиностанция и видимо е бил в нетрезво състояние, при което дежурните са насочили екип да задържи водача. Автомобилът е засечен, подаден му е сигнал да спре, но той е ускорил скоростта на движение и не се е подчинил на колегите. Те са го последвали и са продължили да подават сигнал. Той продължава да се движи и преминава през много села в посока Шумен. Колегите са поискали съдействие от колегите там, при което се включват допълнителни екипи. Четирите автомобила продължават преследването. Той продължава да ускорява", съобщиха от полицията. 

Той е задържан и е образувано досъдебно производство. Получил е и пет акта. Колата му е конфискувана.

Ключови думи:

полицейска гонка

