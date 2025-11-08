Румънецът, причинил смъртта на шестима мигранти: Действах под заплаха

Румънският гражданин, който хвърли колата си в бургаското езеро Вая и причини смъртта на шестима мигранти, обяви пред съда, че е действал под заплахата на поръчителите на превоза за живота и здравето на него и семейството му. Трафикант го е плашел през цялото време и по време на полицейската гонка, обяви още 26-годишният румънец Стате Чиприян и твърди, че е изхвърчал от пътя, защото полицейските шипове са спукали гумата на автомобила му.

Прокуратурата изправи Чиприян пред съда с искане той да бъде оставен за постоянно в ареста. Преди това тя го обвини в умишлено причиняване на смъртта на шестимата мигранти при тежката катастрофа на бул. "Тодор Александров" в Бургас.

Трагедията се разигра в четвъртък вечерта, след като автомобилът, управляван от румънеца, падна в езерото "Вая". Това стана след 34-минутна гонка с полицията. В колата се оказа, че са пътували девет мигранти от Афганистан. Шестима са загинали на място, а трима от тях и водачът се оказаха напълно невредими.

"Искам по-лека мярка, с цел да мога да се видя със фамилията си, имам дете на 2 години и не искам да бъда арестуван. Никога не съм имал проблеми с полицията", каза в съдебната зала 26-годишният румънец

Прокурорът по делото обаче настоя за постоянен арест, като заяви, че обвиняемият е шофирал много опасно и с изключително висока скорост. Според разследването в по-голямата част от маршрута Чиприян се е движил със средна скорост около 150 км/ч и в продължение на близо 70 километра не се е подчинил на полицейските разпореждания. Преследван е бил от три екипа на "Гранична полиция".

Камери показвали, че след навлизане в насрещното движение той едва се разминава с два автомобила и застрашава други участници на кръстовище Прокуратурата настоя за най-тежката мярка, подчертавайки, че поведението на Чиприян показва умисъл и съзнателно пренебрегване на многократните полицейски разпореждания.

Защитата твърди, че в действията му няма умисъл и че обвиняемият е действал под натиск. Обвиняемият няма предишни присъди, оказал е пълно съдействие на разследващите и е дал подробни показания. включително как е попаднал на обява за превоза и кога е пристигнал в България. По думите му в гора край път е видял група хора, които трябвало да качи, а когато опитал да се откаже и напуснал автомобила, поръчителят на превоза му се обадил по телефона и го заставил да продължи със заплахи.

"Обвиняемият е неосъждан, а вкъщи го чакат съпругата му, която е с увреждане на ръката, и 2-годишната им дъщеря", изтъкна адвоката му. Относно твърденията, че мигрантите са викали на шофьора да намали, защитата коментира, че той не ги е разбирал заради езикова бариера.

Прокуратурата обаче натърти, че обвиняемият е действал като "муле" и е трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да откара мигрантите до София. Самите мигранти са платили по 5500 евро на посредник в Истанбул.

Мигрантите са вървели три денонощия преди да бъдат качени в колата, а точният пункт на натоварване предстои да бъде установен след изследване на телефона на обвиняемия. Крайната им цел е била София.

След кратко заседание съдът остави румънският гражданин за постоянно в ареста. За това престъпление Чиприян може да получи наказание от 10 до 15 години затвор.