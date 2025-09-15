Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Великобритания депортира мигранти с полети до Франция

Днес, 12:26
След като всички правни пречки бъдат преодолени, мигрантите ще бъдат ескортирани в обезопасени микробуси от имиграционния център за депортиране "Хармондсуърт" до летището.
Pixabay
След като всички правни пречки бъдат преодолени, мигрантите ще бъдат ескортирани в обезопасени микробуси от имиграционния център за депортиране "Хармондсуърт" до летището.

Във Великобритания от днес започва депортирането на първите мигранти, пристигнали с малки лодки, с граждански полети до Франция, съгласно така наречената сделка за връщане "един влиза, един излиза", предава БНР.

Полети ще има всеки ден тази седмица и се очаква десетки мигранти да бъдат изведени от страната. Първите мигранти ще се присъединят към туристи и бизнес пътници на полет на Air France днес, освен ако не бъдат подадени съдебни оспорвания в последния момент.

Вестник "Таймс" съобщи, че разполага с писмо до един от мигранните, в което предварително го уведомяват за точен час и дата на полета му от "Хийтроу" до Париж. На мигрантите по принцип ще се дава 5-дневно предизвестие за намерението на Министерството на вътрешните работи да го депортира, което му позволява да потърси правен съвет, преди депортирането да се осъществи.

След като всички правни пречки бъдат преодолени, мигрантите ще бъдат ескортирани в обезопасени микробуси от имиграционния център за депортиране "Хармондсуърт" до летището.

Ескорти от частния изпълнител Mitie Care & Custody ще ги придружават по време на полета им.

Стана ясно, че британското и френското правителство резервират места за граждански полети, за да намалят разходите.

Министерството на вътрешните работи е похарчило над 300 000 паунда за резервиране на чартърни полети по схемата за Руанда под бившето ръководството на консерваторите, но нито един не е излетял заради съдебни оспорвания. Само четирима мигранти са се преместили в Руанда на доброволни начала по тази схема.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Великобритания, мигранти

Още новини по темата

Американски компании обявиха $ 1.7 млрд. инвестиции във Великобритания
14 Септ. 2025

Великобритания мести мигрантите от хотелите в казарми
07 Септ. 2025

Великобритания ограничава мигрантите да водят близките си в страната
01 Септ. 2025

Британските данъчни шпионират данъкоплатците с AI

16 Авг. 2025

9 г. и 4 м. затвор за гонка с бус с мигранти, при която загина полицай
15 Авг. 2025

Лондон конфискува десетки коли "Ферари", "Ламборгини" и "Бентли"
13 Авг. 2025

Великобритания ще депортира осъдените българи
12 Авг. 2025

Британски депутат създаде свой AI двойник
10 Авг. 2025

Афганистан блокира делото за смъртта на 18 бежанци край Локорско
06 Авг. 2025

Най-малко 68 са загиналите мигранти след преобръщане на лодка в Йемен
04 Авг. 2025

Технически проблем затвори небето над Лондон
30 Юли 2025

Шофьор опита да прегази гранични полицаи край Драгоман
25 Юли 2025

Великобритания забранява плащането на откупи за хакерски атаки

23 Юли 2025

САЩ поискаха и Палау да приеме мигранти
23 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар