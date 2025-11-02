Медия без
10 души са ранени с нож в британски влак

Днес, 07:21
x.com

Девет души са с животострашаващи прободни рани и един е по-леко ранен след масово кръвопролитие във влак във Великобритания снощи, съобщи полицията, цитирана от БТА. Арестувани са двама заподозрени за нападение с хладно оръжие. По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож и е зашеметен с електрошок (тийзър), докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия.

Композицията е пътувала от Донкастър за Лондон. Инцидентът е станал снощи - над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата в Хънтингдън, където влака е бил спрян след подаден сигнал. Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро. Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство. Обявен е код PLATO - като при терористична атака.

 

Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпквани" от други. В. "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм". "Беше ужасна гледка", казва той. Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е "дълбоко натъжена" да чуе за подобно кръвопролитие. "Призовавам хората на този ранен етап от разследването да избягват коментари и прибързани заключения", заяви тя. Два дни по-рано Махмуд съобщи, че кампанията за премахване на хладните оръжия от улиците е успешна и убийствата с нож са намалели с почти 20% за година.

 

 

