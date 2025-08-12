Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Великобритания ще депортира осъдените българи

Днес, 10:01
Шабана Махмуд
Шабана Махмуд

Великобритания ще депортира повече чужди граждани, осъдени за престъпления, включително и българи, още преди обжалването им да е изслушано в съда. Това ще става в рамките на програмата "Депортирай сега, обжалвай по-късно", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

С включването на още 15 държави, сред които България, Индия и Австралия, страните, обхванати от програмата, стават 23.

Британското правителство заяви днес, че разширяването на програмата ще помогне за "увеличаване" на възможностите на Обединеното кралство да отстранява чуждестранни престъпници, наред с обявени снощи други мерки за депортиране на осъдени, веднага след обявяване на присъдата им.

Министърката на правосъдието Шабана Махмуд каза, че мярката, която първо трябва да бъде гласувана от парламента, ще помогне за спестяването на 54 000 британски лири годишно за всеки затворник.

Властите добавиха, че увеличаването на броя на депортациите ще намали и натиска върху претъпканите затвори.

Броят на затворниците в Англия и Уелс е достигнал най-високата си равнище от близо година и доближава рекордни стойности, отбелязаха властите.

Същевременно данните на министерството на правосъдието от края на юни показват, че в момента има само 772 затворници от 15-те нови страни, обхванати от принципа „Депортирай сега, обжалвай по-късно“.

Общо 88 238 души излежават присъди в британските затвори, което е с 231 души повече от предходната седмица и увеличение с над 1200 души за последните два месеца, показват данни, публикувани от министерството.

В момента присъди излежават 238 затворници по-малко в сравнение с рекордния брой от 88 521 души, регистриран през септември миналата година след летните бунтове в много градове във Великобритания.

Според последните налични статистики (към септември 2024 г.), най-многобройните чужди националности в затворите на Англия и Уелс са:

  1. Албанци: 1092 души

  2. Поляци: 835 души

  3. Румънци: 727 души

  4. Ирландци: 647 души

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Великобритания, затоврници

Още новини по темата

Британски депутат създаде свой AI двойник
10 Авг. 2025

Технически проблем затвори небето над Лондон
30 Юли 2025

Великобритания забранява плащането на откупи за хакерски атаки

23 Юли 2025

САЩ отново разполагат ядрени оръжия във Великобритания
23 Юли 2025

Париж и Лондон сключиха сделка за нелегалните мигранти
11 Юли 2025

България осигури бързи електронни писти за влизане на британци
17 Юни 2025

За първи път жена оглави британското разузнаване МИ6
16 Юни 2025

Великобритания плаща на мигранти да напуснат страната
08 Юни 2025

Лондон започва да се въоръжава за война срещу Русия
02 Юни 2025

Лондон отпусна огромен заем на Скопие
23 Май 2025

ООН: 14 000 бебета може да загинат в Газа
20 Май 2025

Великобритания и ЕС се споразумяха за "рестарт" на отношенията след Брекзит

19 Май 2025

Лондон ще дава визи само на висшисти

11 Май 2025

Лондон осъди на 40 месеца затвор близък на Путин
11 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар