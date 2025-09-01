Медия без
Великобритания ограничава мигрантите да водят близките си в страната

Днес, 16:30
Министърът на вътрешните работи на Великобритания Ивет Купър
Министърът на вътрешните работи на Великобритания Ивет Купър

Великобритания предвижда да затегне правилата за мигрантите, които вече по-трудно ще успяват да изтеглят близките си в страната, предава Би Би Си.

В реч пред Камарата на общините днес вътрешният министър на страната Ивет Купър ще определи критерии за членовете на семействата на мигрантите, включително покриване на по-високи стандарти за владеене на английски език и достъп до финансови средства, и ще очертае реформи в системата за обжалване на молби за убежище.

Според Купър основният ремонт на ''неработещата'' система за убежище има за цел да прекрати използването на хотели за мигранти, пристигащи с малки лодки, след серия от протести през последните месеци. 

Консерваторите заявиха, че предложенията на Купър са само ''малки корекции'' и че правителството е в пълно отричане на мащаба на граничната криза.

Когато на дадено лице бъде предоставено убежище във Великобритания, то може да кандидатства, за да доведе и семейството си в страната. Според Купър обаче Обединеното кралство вече не е в хармония с европейските страни и са необходими ограничения.

"Гардиън'' припомня, че Ивет Купър може да бъде съдена заради решение мигрант с шизофрения, търсещ убежище в Обединеното кралство, да бъде оставен в затвора.

Върховният съд разпореди на министъра на вътрешните работи да освободи 25-годишния мъж до 8 септември, а министерството на вътрешните работи вероятно ще му изплати обезщетение за нарушаване на човешките права.

Ищецът от Нигерия е бил осъден за престъпления в Шотландия през октомври 2024 г. и е трябвало да бъде освободен през януари тази година. Седмици преди да бъде освободен обаче мъжът подписал писмо, с което оттеглил молбата си за убежище. Той не бил пуснат от затвора, за да не се укрие.

След като адвокатите казали на министъра на вътрешните работи, че мъжът не е бил в състояние да разбере какво подписва и не е искал да оттегли молбата си за убежище, Купър възстановила молбата му. През май трибунал е одобрил имиграционна гаранция за ищеца, като това трябвало да доведе до освобождаването му. Въпреки това той останал в затвора повече от 15 седмици. Ново изслушване по казуса за обезщетение за незаконно задържане ще се състои през октомври.

