Британски депутат създаде свой AI двойник

Днес, 17:23

Представете си, че можете да "хванете" местен политик и да го попитате каквото и когато пожелаете, без да планирате посещение или да очаквате безкраен отговор.

Точно това иска британският депутат Марк Сюардс, лейбърист от избирателния район Лийдс-Саутвест и Морли. Той представи виртуална изкуствена версия на себе си, създадена да отговаря на въпроси 24 часа в денонощието и да помага на гражданите да се справят с ежедневните проблеми.

"Много ме интересува да проуча как новите технологии като изкуствения интелект могат да укрепят връзката между офисите на представителите и гражданите, които представляваме", каза Сюардс в изявление. "Ботът просто дава на хората още една възможност да се свържат с мен по всяко време", пише Сюардс.

Стартъпът "Neural Voice" от Лийдс разработи цифрова версия на Сюардс, наричайки го "първият виртуален деутат във Великобритания". Компанията използва усъвършенствана технология за синтез на глас и обработка на естествен език, за да създаде гласов асистент с изкуствен интелект за телефонни системи и уебсайтове.

Цифровият двойник на Сюардс е създаден с помощта на неговите парламентарни аудиозаписи, акаунти в социалните медии и минали кореспонденции с обществеността, за да възпроизведе точно неговия стил на говорене, тон и изрази, съобщиха от компанията.

Фирмата също се надява, че новата технология ще направи местните политици по-достъпни.

Чатботът на британския депутат Марк Сюърдс, наречен "AI Mark", можете да намерите и да взаимодействате с него на уебсайта на Neural Voice:

https://www.neural-voice.ai/mark-sewards

 

