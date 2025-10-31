Крал Чарлз лиши принц Андрю и от замъка Уиндзор

ЕПА/БГНЕС Принц Андрю бе принуден да се изнесе от замъка Уиндзор (на снимката) и да се премести в частно жилище.

Британският крал Чарлз III започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю. Последният ще трябва също така да се премести от дома си в замъка Уиндзор в Сандрингъм и да живее в частно жилище. Това ще е частното кралско имение Сандрингам в Норфолк.

Бъкингамският дворец съобщи, че принц Андрю е съгласен да напусне имението с 30 стаи Royal Lodge в Уиндзор като резултат от отношенията му със скандалния финансист Джефри Епстийн, съден за сексуални престъпления.

"Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор", се казва още в изявлението. Самият Андрю не е съгласен с обвиненията, но от Бъкингамския дворец подчертават, че той е допуснал "сериозни грешки в своите преценки".

"Тези санкции се смятат за необходими, въпреки че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си", отбелязва още дворецът.

Андрю вече обяви след разговор с брат си крал Чарлз III, че отказва от всичките си кралски титли, включително херцог на Йорк и рицар на Ордена на жартиерата. Той ще се прости и с рицарското си звание - Кавалер на Големия кръст на Кралския викториански орден.

Не само контактите с Епстийн са в основата на мерките срещу члена на кралското семейство, а и обвиненията на Вирджиния Джуфре, че принцът е правил секс с нея, когато е била тийнейджърка. Преди три години той уреди извънсъдебно спора с нея. Случаят обаче отново нашумя на Острова заради излизането на мемоарите на Джуфре, която през април 2025 г. се самоуби на 41-годишна възраст. Епстийн също се самоуби - през 2019 г. в затвора, докато чакаше процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.