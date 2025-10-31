Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Крал Чарлз лиши принц Андрю и от замъка Уиндзор

Британският монарх отне не само титлите на брат си, но и замъка Уиндзор

Днес, 14:33
Принц Андрю бе принуден да се изнесе от замъка Уиндзор (на снимката) и да се премести в частно жилище.
ЕПА/БГНЕС
Принц Андрю бе принуден да се изнесе от замъка Уиндзор (на снимката) и да се премести в частно жилище.

Британският крал Чарлз III започна официалната процедура по отнемане титлите на принц Андрю. Последният ще трябва също така да се премести от дома си в замъка Уиндзор в Сандрингъм и да живее в частно жилище. Това ще е частното кралско имение Сандрингам в Норфолк.

Бъкингамският дворец съобщи, че принц Андрю е съгласен да напусне имението с 30 стаи Royal Lodge в Уиндзор като резултат от отношенията му със скандалния финансист Джефри Епстийн, съден за сексуални престъпления.

"Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор", се казва още в изявлението. Самият Андрю не е съгласен с обвиненията, но от Бъкингамския дворец подчертават, че той е допуснал "сериозни грешки в своите преценки".

"Тези санкции се смятат за необходими, въпреки че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си", отбелязва още дворецът.

Андрю вече обяви след разговор с брат си крал Чарлз III, че отказва от всичките си кралски титли, включително херцог на Йорк и рицар на Ордена на жартиерата. Той ще се прости и с рицарското си звание - Кавалер на Големия кръст на Кралския викториански орден.

Не само контактите с Епстийн са в основата на мерките срещу члена на кралското семейство, а и обвиненията на Вирджиния Джуфре, че принцът е правил секс с нея, когато е била тийнейджърка. Преди три години той уреди извънсъдебно спора с нея. Случаят обаче отново нашумя на Острова заради излизането на мемоарите на Джуфре, която през април 2025 г. се самоуби на 41-годишна възраст. Епстийн също се самоуби - през 2019 г. в затвора, докато чакаше процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Принц Андрю, крал Чарлз III, Великобритания

Още новини по темата

Британски монарх се моли с папата във Ватикана след 5 века прекъсване
23 Окт. 2025

Руски хакери публикуваха информация за 8 британски военни бази
20 Окт. 2025

Принц Андрю сдаде кралските си титли заради скандала с Епстийн
18 Окт. 2025

Банда с българско участие е откраднала десетки хиляди телефони в Лондон
07 Окт. 2025

Великобритания депортира десетки румънци
24 Септ. 2025

Великобритания депортира мигранти с полети до Франция
15 Септ. 2025

Американски компании обявиха $ 1.7 млрд. инвестиции във Великобритания
14 Септ. 2025

Великобритания мести мигрантите от хотелите в казарми
07 Септ. 2025

Великобритания ограничава мигрантите да водят близките си в страната
01 Септ. 2025

Британските данъчни шпионират данъкоплатците с AI

16 Авг. 2025

Лондон конфискува десетки коли "Ферари", "Ламборгини" и "Бентли"
13 Авг. 2025

Великобритания ще депортира осъдените българи
12 Авг. 2025

Британски депутат създаде свой AI двойник
10 Авг. 2025

Технически проблем затвори небето над Лондон
30 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте