Принц Андрю сдаде кралските си титли заради скандала с Епстийн

Британският принц Андрю обяви, че се отказва от всичките си кралски титли, включително херцог на Йорк и рицар на Ордена на жартиерата, след разговор със своя брат - крал Чарлз III, и други членове на кралското семейство. Вторият син на покойната кралица Елизабет II ще сдаде и рицарското си звание - Кавалер на Големия кръст на Кралския викториански орден.

Причината са поредицата скандални разкрития за отношенията на 65-годишния Андрю с покойния финансист, съден за сексуални престъпления, Джефри Епстийн. Официалното изявление на принца гласи:

"В разговор с краля и моето най-близко и по-широко семейство, стигнахме до заключението, че продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство. Реших, както винаги, да поставя дълга си към семейството и страната си на първо място. Поддържам решението си отпреди пет години да се оттегля от обществения живот. Със съгласието на Негово Величество смятам, че сега трябва да направя още една крачка. Следователно вече няма да използвам титлите си или почестите, които са ми били дадени. Както казах по-рано, категорично отричам обвиненията срещу мен."

Все пак Андрю ще запази своята титла принц, тъй като тя му се полага по рождение като син на монарх. Титлите, които ще загуби, са му дадени по-късно през живота, включително титлата херцог на Йорк, която получава, когато през 1986 г. се жени за английската писателка Сара Фъргюсън. Двамата се развеждат през 1996 г.

През 2022 г. принцът беше лишен от повечето си титли и отстранен от кралските си задължения заради връзките с Епстийн. В същата година той уреди извънсъдебно спора с Вирджиния Джуфре, която през април 2025 г. се самоуби на 41-годишна възраст. Тя обвиняваше Андрю, че е правил секс с нея, когато е била тийнейджърка. Принцът и до момента го отрича, но нейната версия отново привлече вниманието в последната седмица заради предстоящото излизане на мемоарите ѝ.

Джефри Епстийн също се самоуби през 2019 г., докато очакваше в ареста присъда по повдигнатите му обвинения за сексуална експлоатация. Мащабното разследване разкри, че той е организирал в дома си в Манхатън срещи на влиятелни личности с непълнолетни момичета. Приятелският му кръг е включвал политици, бизнесмени и звезди от шоубизнеса от цял свят.

Семейството на покойната Вирджиния Джуфре заяви, че новината, че принц Андрю ще се откаже от останалите си титли, „я реабилитира“, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Очаква се след дни посмъртните мемоари на Джуфре да бъдат публикувани. Бившият херцог е платил милиони, за да постигне съдебно споразумение по дело за сексуално посегателство спрямо нея през 2022 г., въпреки че настояваше, че никога не я е срещал.

В интервю за Би Би Си, братът на Джуфре, Скай Робъртс, заяви, че сестра му, която почина през април, е „говорила истината от самото начало“. „Днес проляхме много щастливи и тъжни сълзи. Мисля, че са щастливи, защото в много отношения това реабилитира Вирджиния“, допълни той.

Джуфре твърдеше, че е била принуждавана да прави секс с принц Андрю три пъти, включително когато е била на 17 години, след като е станала жертва на трафик от осъдения педофил Джефри Епстийн. В мемоарите си тя казва, че Андрю се е държал така, сякаш съвкуплението с нея е негово „рождено право“.

Робъртс добави, че е готов да се свърже с британския парламент или с краля, за да „представи доказателствата, които смятаме, че са налични“.

„Мисля, че е наистина важно светът да узнае що за герой беше тя. Също така и колко много е останало (неразкрито) - донякъде камъкът все още е оставен необърнат“, допълни той.

Издателство Alfred A Knopf обяви, че книгата на Джуфре съдържа „интимни, обезпокоителни и сърцераздирателни нови подробности за времето ѝ с Епстийн, неговата съучастничка в трафика на хора: Гислейн Максуел, която е в затвор в САЩ, и многобройните им известни приятели, включително принц Андрю“. В мемоарите си тя говори публично за него за първи път след извънсъдебното им споразумение от 2022 г.

Вирджиния, майка на три деца, беше открита мъртва в дома си в Ниъргаби, Австралия, където живееше през последните няколко години. Според издателите, тя е завършила ръкописа само 25 дни преди смъртта си.