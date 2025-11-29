Медия без
САЩ затвориха небето над Венецуела

30 Ноем. 2025Обновена

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ затварят за полети небето над Венецуела. "До всички авиокомпании, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора, моля, имайте предвид, че въздушното пространство над и около Венецуела е затворено изцяло. Благодаря ви за вниманието", написа Тръмп в социалната си мрежа truthsocial. 

Закриването на въздушното пространство е сигнал за потенциална подготовка за военна операция. Стотици полети, които обикновено летят над Венецуела, бяха пренасочени.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обвинява Венецуела в недостатъчна борба с наркотрафика и дори в покровителство на трафика. 

През последните седмици САЩ разположиха военни сили в Карибско море. До средата на ноември броят на войските в региона достигна 15 хиляди души. По-рано САЩ вече нанесоха серия удари по най-малко девет съда, които, според американските власти, са се занимавали с контрабанда на наркотици.

На този фон се появиха предположения, че САЩ подготвят сухопътна операция срещу Венецуела, като една от целите й е отстраняването на президента Николас Мадуро от власт.

Снощи Тръмп и Мадуро са провели телефонен разговор и са повдигнали въпроса за възможна среща. Американският президент е поискал от венецуелския си колега да подаде оставка доброволно.

Ключови думи:

Венецуела, Доналд Тръмп

