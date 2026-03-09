Тръмп: С Нетаняху ще решим колко да продължи войната

Според американския президент Доналд Тръмп решението кога ще спре войната с Иран ще бъде взето от него „съвместно“ с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Тръмп е казал това в интервю за медията "Times of Israel", цитирано от БТА .

Президентът дава да се разбере, че той ще има последната дума. "Мисля, че (решението) ще бъде взаимно… донякъде. Ние си говорим. Ще взема решение в правилния момент, но всичко ще бъде взето предвид", посочва той. И обяснява, че без него и Нетаняху Иран е щял да унищожи Израел.

Тръмп отново е изразил недоволството си, че израелският президент Ицхак Херцог не е помилвал Нетаняху по делото за корупция с думите: "Кажете на този президент да го помилва веднага".

Коментарът на президента след новината за избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран е съвсем лаконичен: "Ще видим какво ще стане".