Тръмп: С Нетаняху ще решим колко да продължи войната

Без нас Иран щеше да унищожи Израел, обяви американският президент

Днес, 07:37
Доналд Тръмп с израелския премиер Нетаняху.
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп с израелския премиер Нетаняху.

Според американския президент Доналд Тръмп решението кога ще спре войната с Иран ще бъде взето от него „съвместно“ с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Тръмп е казал това в интервю за медията "Times of Israel", цитирано от БТА.

Президентът дава да се разбере, че той ще има последната дума. "Мисля, че (решението) ще бъде взаимно… донякъде. Ние си говорим. Ще взема решение в правилния момент, но всичко ще бъде взето предвид", посочва той. И обяснява, че без него и Нетаняху Иран е щял да унищожи Израел.

Тръмп отново е изразил недоволството си, че израелският президент Ицхак Херцог не е помилвал Нетаняху по делото за корупция с думите: "Кажете на този президент да го помилва веднага".

Коментарът на президента след новината за избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран е съвсем лаконичен: "Ще видим какво ще стане".

