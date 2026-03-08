Медия без
Черен дъжд пада върху Техеран след удари по рафинерии

За първи път САЩ и Израел атакуваха петролни съоръжения, а Иран - водни

Днес, 10:35
Небето над Техеран почерня след ударите по петролни рафинерии.
Небето над Техеран почерня след ударите по петролни рафинерии.

За пръв път след началото на войната в Иран бе съобщено за удари на САЩ и Израел по петролни съоръжения. Поразените обекти са в столицата Техеран или край нея, включително най-голямото нефтено хранилище. Агенциите предават за преживян ужас от очевидци: експлозии, огнени стълбове в небето, облаци петрол. "Дъждът е черен и буквално наситен с нефт", заяви кореспондентът на CNN в Техеран, Фредерик Плейтген.

Атаките са извършени снощи. Поразени са 5 петролни съоръжения, уточнява БГНЕС. Според изпълнителния директор на Националната компания за дистрибуция на петролни продукти Керамат Вейскарами атаката е извършена със самолети. „Четирима наши служители, включително двама шофьори на петролни цистерни, бяха убити при инцидента“, каза той. Според него петролните депа разполагат с „достатъчни запаси от бензин“.

Видео от атаките:

Iran's Largest Oil Depot Goes Up In Flames After Israeli Jet Lock In Tehran From East, West & South
Iran's Largest Oil Depot Goes Up In Flames After Israeli Jet Lock In Tehran From East, West & South The Israel Defense Forces (IDF) on Saturday confirmed tha...
YouTube

Взривове разтърсиха и централната иранска провинция Язд. Израел пък каза, че е поразил висши командири от ливанския клон на елитните сили „Кудс“, намиращи се в Бейрут.

В същото време и Иран извърши нещо за първи път - удари в Бахрейн станция за опресняване на вода. Това е важна мишена, тъй като страните от Персийския залив силно зависят от опреснена вода. В Катар почти 100% от водата се получава по този начин, в Кувейт и Бахрейн — около 90%, в Оман — 86%.

Ключови думи:

Иран, САЩ, Израел, война в Иран, Техеран

