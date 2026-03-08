В Белия дом изключват възможността кюрдите да участват в бойни действия срещу Иран.

„Ние не се стремим към това кюрдите да отидат там. Ние сме приятели с кюрдите, както знаете, но не искаме да правим този конфликт по-сложен“, заяви президентът Доналд Тръмп.

По думите му Вашингтон се стреми да не разширява кръга от участници във войната и затова не планира да привлича кюрдските сили.

Също така президентът на САЩ отбеляза, че на този етап не се разглежда изпращането на американски сухопътни войски в Иран. В същото време той не изключи, че подобен вариант може да се появи в бъдеще.

По-рано американски медии съобщиха, че кюрдите са решили да запазят неутралитет в конфликта между САЩ и Иран.

Вече около година Израел поддържа контакти с организации на иранските кюрди, стремейки се да ги подтикне към въстание срещу Ислямската република. Това съобщиха за агенция Reuters два източника в Кюрдистан и един в Израел. По-рано американски медии съобщиха, позовавайки се на източници в американските спецслужби, че подобна работа води и ЦРУ.

Става дума за военизирани групировки на иранските кюрди, които са базирани в чужбина — в кюрдската автономия в Ирак. Сред тях са Партията за свободен живот на Кюрдистан, Демократическата партия на Ирански Кюрдистан и Партията на свободата на Кюрдистан. През февруари, преди американо-израелската атака срещу Иран, те обявиха създаването на съюз. Предполага се, че могат да излъчат между пет и осем хиляди бойци.

Очаква се целта на тяхното въстание да бъде превземането на няколко гранични града в Иран, населени предимно с кюрди, като Пираншехр и Ошневие в провинция Западен Азербайджан. Израелската и американската авиация бомбардира позиции на иранската армия и на Корпуса на стражите на Ислямската революция в региона, подготвяйки почвата за кюрдско настъпление. По данни на източници на Reuters местни кюрди също така предават на САЩ и Израел разузнавателна информация за цели за въздушни удари в граничните райони.

Не става дума за сваляне на Ислямската република със силите на кюрдите, а само за отслабване на контрола на Техеран върху периферните региони и за отвличане на сили на Корпуса на стражите на Ислямската революция. САЩ и Израел обещават на кюрдите въздушна подкрепа, а те от своя страна искат стрелково оръжие, дронове и системи за противовъздушна отбрана.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публично призова иранските кюрди към въстание, а също така лично е разговарял по телефона с няколко кюрдски лидери — не само ирански, но и иракски. Ръководството на Иракски Кюрдистан заявява, че не възнамерява да се намесва в американо-израелско-иранската война. Въпреки това Иран нанася удари по Иракски Кюрдистан, тъй като на негова територия се намира американска военна база.

Вашингтон се е обърнал към Русия с молба да не предава на Иран разузнавателна информация, заяви специалният представител на Тръмп Уиткоф.

„Предадох на Русия послание да не предоставя на Иран разузнавателни данни, които биха му позволили да атакува американските сили в региона“, заяви специалният пратеник на президента на САЩ.

Той не уточни дали Русия е предавала такива данни на Иран и дали е насочвала огъня към американски военни обекти.

По-рано Тръмп заяви, че не вижда признаци Москва да помага на Техеран.

Преди това няколко медии, позовавайки се на източници, съобщиха, че Русия може да предава на Иран данни за придвижването на американски войски, кораби и самолети, част от които се получават от спътници.