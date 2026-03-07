Иран обеща да спре ударите по съседните страни

Временният управляващ съвет на Иран реши да преустанови ударите по съседните близкоизточни страни, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Ислямската република, каза иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от агенциите.

"Временният съвет реши вчера, че повече няма да има нападения срещу съседите и изстрелвания на ракети, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Иран", каза Пезешкиан в обръщение по държавната телевизия. Пезешкиан се извини на съседните държави за иранските удари, като подчерта, че те са самозащита.

Новината бе обявена, въпреки че Ислямската република продължи и днес да извършва атаки в региона в отговор на американско-израелските удари, отбелязват агенциите.

САЩ обаче имат военни бази в почти всички страни в Близкия Изток - военновъздушната база „Ал Удейд“ е в Катар, щабът на Пети флот на ВМС на САЩ е в Бахрейн, в Кувейт са базите Арифджан и „Али Ал Салем“, в ОАЕ е базата „Ал Дафра“ и пристанището „Джебел Али“, военновъздушна база „Муафак Ал Салти“ e в Йордания, а в Саудитска Арабия - базата „Принц Султан“. САЩ имат две бази и в Ирак - „Айн ал Асад“, и "Ербил". САЩ имат бази в Израел, Турция и Сирия.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че искането на САЩ за безусловна капитулация е "мечта, която трябва да отнесат в гроба си", предаде Асошиейтед прес.