Азербайджан може да се включи във войната срещу Иран

Израел смята, че има високи шансове Азербайджан да се включи във войната срещу Иран, съобщи държавната израелска телевизия "Кан"

Снощи в Азербайджан бяха задържани 8 шпиони на Иран, който били финансирани от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). Задържането им е част от мащабна кампания на Службата за държавна сигурност на Азербайджан срещу ирански шпионски мрежи. Баку обвинява Техеран в опити за дестабилизация чрез радикални религиозни групи.

Азербайджан обяви снощи, че е предотвратил терористични атаки, които Иран е подготвял срещу нефтопровода Баку-Джейхан, посолството на Израел, един от лидерите на еврейската общност, както и срещу ашкеназката синагога.. Според телеканал AztV, Службата за държавна сигурност на Азербайджан е разкрила и предотвратила терористични планове, разработени от КСИР. Според информацията, на територията на Азербайджан са били внесени три взривни устройства. Спецслужбите са предотвратили предаването им на трети лица, което е позволило да се избегнат възможни жертви и разрушения. Арестувани са 8 души.

Азербайджан евакуира тази нощ служителите на посолството си в Техеран и генералното консулство в Тебриз.

Официално, Азербайджан запазва неутралитет, но фактически действа като „тилова база“ за западните съюзници. Има съобщения, че азербайджански летища се използват като логистични бази и евентуални пунктове за презареждане на израелски самолети, участващи в удари срещу ирански ядрени обекти.

Азербайджан отдавна е ключов съюзник на Израел, като осигурява близо 40% от петрола за страната в замяна на високотехнологични оръжия (дронове Harop, системи Barak-8).

Големият партньор на Азербайджан в региона е Турция - двете страни имат договор за подпомагане при нападение на трета страна. В Баку се чуха призиви този договор да бъде задействан след като дронове удариха летището в Нахичеван.

Иран проведе мащабни учения по границата с Азербайджан (край река Араз), симулирайки преминаване на понтонни мостове. В отговор Азербайджан засили военното си присъствие в Нахичеван, подкрепен от Турция.