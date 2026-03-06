Медия без
Катар прогнозира $150 за барел петрол

Енергийният министър на емирството предупреди за сериозна икономическа криза

Днес, 15:05
Катар е един от най-големите износители на газ
Катар е един от най-големите износители на газ

Войната в Близкия изток може да доведе до рязко увеличение на цените на енергоносителите и сериозна икономическа криза. Това каза министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби пред Financial Times. Той предупреди, че ако конфликтът продължи няколко седмици, износителите на горива от Персийския залив могат да спрат изобщо добива, което ще доведе до рязко покачване на цените на петрола. Според него те могат да стигнат до $150 за барел. Днес котировките на петрола тип Brent са $87,6 за барел, което е най-високото ниво от началото на конфликта. По-късно цената скочи до $91.

Проблемите на пазара за газ на Катар започнаха след като ирански дрон удари най-големия катарски завод за производство на втечнен газ Ras Laffan. След удара заводът спря, а Катар обяви режим на форс-мажор при доставките. Страната е вторият най-голям производител на втечнен газ в света и дори ако бойните действия спрат веднага, за възстановяване на нормалния график на доставки ще отнеме от няколко седмици до няколко месеца.

Конфликтът задържа и най-големия проект на Катар за разширяване на добива на газ от местонаходището North Field на стойност около $30 млрд.

Ситуацията се усложнява и от пълната блокада на Ормузкия проток. През последното денонощие през него са минали само два плавателни съда, нито един от които не е с петрол, пише OilPrice.

Междувременно Кувейт вече е започнал да намалява производството на петрол поради препълнени складови помещения, според Wall Street Journal. Той възнамерява да намали производството и рафинирането на петрол до ниво, достатъчно само за покриване на вътрешното потребление. Поради ограниченията върху експортните маршрути през Персийския залив, петрол се натрупва и в Саудитска Арабия и ОАЕ.

Освен това Иран целенасочено удря по цялата петролна инфраструктура в региона.

Американският президент Доналд Тръмп обаче обяви, че не е притеснен от ръста на цените на петрола, които ще се отразят и на цените на бензина в САЩ. "Това не ме притеснява. Те бързо ще паднат, когато всичко това приключи. А и ако растат, да растат. Това /ударите срещу Иран/ са много по-важни от неголям ръст на цените на бензина", коментира той пред Reuters.

Тръмп каза още, че няма намерение да задейства стратегическия петролен резерв на САЩ - най-големия в света авариен запас на нефт. Той е сигурен, че Ормузкият пролив ще бъде отворен, тъй като иранският военно-морски флот "вече е на дъното".

