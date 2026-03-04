Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет днес заяви, че САЩ печелят войната срещу Иран и че американските въоръжени сили могат да се сражават толкова дълго, колкото е необходимо, предадоха Ройтерс и БТА.

"Нашата противовъздушна отбрана и тези на съюзниците ни имат достатъчен капацитет. Лесно можем да поддържаме тези военни действия толкова дълго, колкото е необходимо“, каза Хегсет.

Той също така обяви, че американските въоръжени сили са убили ирански официален представител, отговорен за предполагаем заговор за убийството на президента Доналд Тръмп.

„Лидерът на подразделението, което се опита да убие президента Тръмп бе издирен и убит. Иран се опита да убие президента Тръмп, но президентът Тръмп се смее последен“, заяви Хегсет. Той не обяви името на убития, но уточни, че операцията е била осъществена вчера.

През 2024 г. министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу иранец във връзка с предполагаем заговор за убийството на Тръмп по поръчка на Иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Министърът на войната заяви, че операцията „Епичен гняв“ е започнала в събота сутринта и към момента на брифинга днес е в четвъртия си ден.

Той подчерта, че според американските оценки операцията се развива успешно, но също така отбеляза, че конфликтът е още в ранен етап и е възможно развитието му да се промени.

"Това не е беше замислено като честна битка и не е честна битка. Нанасяме им удари, докато са повалени“, каза Хегсет. "Висшите лидери на Иран са мъртви. Така нареченият управляващ съвет, който би могъл да избере наследник, е мъртъв, изчезнал или се крие в бункери. Старшите генерали, офицерите от средно ниво и редовите военни не могат да комуникират или да разговарят помежду си", описа ситуацията министърът.

По думите му, американските и израелските въоръжени сили действат съвместно и целта им е да постигнат контрол над въздушното пространство над Иран. Това би позволило постоянни въздушни операции срещу военни цели, включително ракетни системи, производствени мощности за оръжия и командни структури.

Според Хегсет в началния етап са използвани далекобойни прецизни оръжия, а в следващите фази се планира по-широко използване на авиационни бомби с GPS и лазерно насочване.

Той също така заяви, че запасите от боеприпаси и системи за противоракетна отбрана на САЩ са достатъчни за продължителни операции.

Министърът посочи, че целите на операцията са: унищожаване на иранските ракетни и дронови системи; разрушаване на инфраструктурата, използвана за тяхното производство; отслабване на иранските военноморски сили; ограничаване на възможността Иран да развие ядрено оръжие.

Той подчерта, че операцията не включва разполагане на американски сухопътни сили в Иран.

Хегсет също така даде сигнал, че е възможно конфликтът да продължи по-дълго, отколкото бе споменато преди това от представители на администрацията на Тръмп. Той каза, че е възможно той да продължи осем седмици, но САЩ имат достатъчно боеприпаси и оборудване, за да победят Иран във война на изтощение.

Хегсет обаче отказа да посочи конкретна времева рамка, като заяви, че конкретната продължителност на войната ще зависи от това как тя се развие.

„Можете да кажете четири седмици, но може и да са шест, може да са осем, може да са три“, каза Хегсет. „В крайна сметка ние определяме ритъма и темпа. Врагът е изгубил баланс и ние ще продължим да го държим в това състояние“, добави той.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дийн Кейн представи по време на брифинга конкретни оперативни данни.

Според него: изстрелванията на ирански балистични ракети са намалели с около 86% спрямо първия ден на конфликта; използването на ударни дронове е намаляло с приблизително 73%; американските сили са установили локално въздушно превъзходство в южната част на Иран.

По думите му операцията постепенно преминава от удари с далекобойни оръжия към по-прецизни въздушни атаки в близост до целите.