Засега туроператори и хотелиери покриват разходите на блокираните туристи

Туроператори и хотелиери засега покриват разходите на блокираните в Близкия изток туристи, но не е ясно още колко ще продължи това.

По потвърдена информация към 13:30 ч. на 2 март 2026 г. в Обединените арабски емирства (Дубай и Абу Даби) се намират общо 807 български граждани, от които 734 са с организирани пътувания с туроператори, а 73 - с индивидуални. Към момента на територията на ОАЕ с туристически групи са 22 български туроператора.

Извън ОАЕ, в държави от региона и прилежащи туристически направления, се намират общо 285 български граждани.

Общият брой на българските граждани в района е 1092 души, като в посочената бройка не се включват българите, чиито полети са възпрепятствани от трети страни при транзитно преминаване или прекачване през летища в региона. Колко са тези български граждани, Министерството на туризма не посочва за момента. Както стана известно около 100 българи са блокирани на Малдивите, тъй като са отменени полетите им през Дубай, Доха или Шаржа.

Част от туроператорите излязоха с информация за положението на своите клиенти.

Най-голяма се очертава групата на българския туроператор “Абакс” с близо 300 българи в страните от Близкия изток.

"За тях се грижат 8 опитни българоговорящи екскурзовода. Всички туристи са настанени в хотели категория 4* с осигурена закуска. Хотелите се намират в добре развити градски зони, в близост до търговски центрове и обществени пространства", обясни пред TravelNews Георги Пасев, управител на "Абакс".

Пасев уверява, че техните клиенти ще бъдат сред първите, които ще се завърнат в България, веднага щом бъде осигурен безопасен въздушен коридор. "За целта разполагаме с предплатен самолет, който е на летището в Дубай, и сме в готовност за реакция при първа възможност”, уточни Георги Пасев.

"Абакс" има също така 5 групи с екскурзоводи в Азия в момента, които изпълняват своите програми без отклонение от графика. Не е ясно обаче, ако въздушното пространство и летищата в региона останат затворени по-дълго време, как тези туристи ще може да се върнат в България.

“Детайлна информация е подадена към всички туристически агенции, които имат резервации за споменатите групи, както и за групите с предстоящи заминавания. Поддържаме постоянна връзка с местните партньори и институциите и следим ситуацията в реално време”, подчерта Георги Пасев.

“Марбро турс” има 120 туристи в Дубай. "Всички те са настанени в хотели и се радват на пълен комфорт, спокойствие и качествено изхранване. Никой не изчаква по летища – графиците се следят в приятна хотелска среда, докато авиокомпаниите финализират пренареждането на своите слотове”, подчертават от “Марбро турс”.

От компанията казват, че в Дубай не се усеща голямо напрежение. Всички търговски центрове, ресторанти, градския транспорт, такситата и част от атракциите са отворени и посрещат гости. Туристите се наслаждават на хубавото време и плажовете, обявиха от туроператора.

От „Марбро Турс“ препоръчват на всички клиенти с предстоящи пътувания да поддържат връзка с екипа за актуална информация относно статуса на техните полети.

От “Премио Травел България” съобщиха, че имат 30 туристи в Дубай, които са добре и групата дори е избрала да осъществи планираната си екскурзия до Шаржа и Аджман.

"Нямаме яснота кога ще можем да върнем туристите, но сме в постоянна комуникация с местните власти и партньори. Осигурили сме хотел за следващите дни и имаме пълна готовност да се грижим за нашата група толкова дълго, колкото е необходимо", допълват от туроператора.

“Премио Травел” е анулирала пътуванията на 5 март и 9 март 2026 г. за Дубай. За следващите дати ще вземат решения спрямо развитието на ситуацията.

Блокирани български туристи има и на круизни кораби в Близкия изток.

"Круизните компании удължават безплатно престоя на всички туристи, включително и на българите, които се намират на борда", съобщи пред "Травъл нюз" Росица Панчева, управител на Crusit.bg, която е член и на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА).

Най-много българи има на круизните кораби на две компании - MSC и Celestyal, в Дубай и в Доха. Става дума за 80 човека, като повечето от тях са с туроператори. В момента туристите нямат право да напускат корабите. Круизните компании са отменили плаванията си за цялата тази седмица, като корабите ще стоят на пристанищата, докато има яснота във връзка със ситуацията. Те нощуват, хранят се на корабите и получават безплатен интернет, за да имат връзки с близките си.

"Круизните компании позволяват и отказ от пътуване за планираните плавания до края на март срещу пълно възстановяване на платените суми”, подчерта Панчева.

Не е ясно в продължение на колко дни и каква част от извънредните разходи по принудителния престой на туристите ще бъде поет от туроператорите, и каква - от туристите.

Департаментът по икономика и туризъм на Дубай издаде официална директива към всички хотели да обгрижат туристите. За това информира върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов. По думите му Обединените арабски емирства поемат всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници.

Няма данни какво е положението с туристите в Йордания, Оман, Саудитска Арабия, както и в по-далечни държави, от които връщането в момента е блокирано, заради затвореното небе и летищата над района на военния конфликт. Например близо 100 български туристи не могат да се приберат от Малдиви, тъй като са отменени полетите им през Дубай, Доха или Шаржа.

От Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма” уверяват, че всички туроператори ще си изпълнят изискванията и ще се грижат за своите туристи.

"При форсмажорни обстоятелства те са длъжни да поемат до 3 безплатни нощувки на хората", обяви Павлина Илиева, председател на сдружението. Тя посочи, че проблем са индивидуалните туристи в региона. Те трябва сами са си покрият всички разходи.

Проверка показа, че в общите условия в договорите, които се сключват с туроператори, никъде не се посочват въпросните три дни при форсмажор. В тях се казва, че туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточна изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнати, каквито са военните конфликти.

В тези случаи туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това.

По правило туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на непреодолима сила, като връща на потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи, като платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други.