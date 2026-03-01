Медия без
Българското МО: Основният риск е не войната в Иран, а тази в Украйна

Няма повишена опасност за летището в София, обяви зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов

Днес, 15:21
Зам.министърът на отбраната Йордан Божилов
Зам.министърът на отбраната Йордан Божилов

Българските военни смятат, че основният риск за България е войната в Украйна, а не тази в Иран. Това се разбра от думите на зам.- министъра на отбраната Йордан Божилов пред Нова тв.

„Основният риск за Европа все пак е войната, която Русия води срещу Украйна. Заради това на териториите на страните от източния фланг, включително България, има разположени натовски сили. В България има структура, водена от Италия, и се прилагат мерки за засилена бдителност“, заяви той.

По повод твърденията, че американски самолети и цистерни, разположени на летището в София, могат да бъдат използвани за операции срещу Иран, заместник-министърът беше категоричен: „България заедно с другите страни членки на НАТО прилага мерки за усилена бдителност. Имаме официална дипломатическа нота от САЩ, в която ясно се посочва, че тези самолети са разположени у нас именно в рамките на натовските мерки. България и САЩ имат отбранително сътрудничество, базирано на ратифициран от парламента договор“.

На въпрос дали все пак американската техника може да бъде изтеглена и използвана пряко в конфликт, Божилов отговори: „Не бих се впускал в подобни хипотези. Нямаме права върху американските въоръжени сили, но всичко се случва в рамките на действащите договори и съюзнически ангажименти. България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран“.

Божилов коментира и опасенията, че военното присъствие може да превърне летището в потенциална цел. „От службите и на заседанията беше ясно заявено, че няма информация за повишен риск. Летището работи нормално, а твърденията, че е затворено за военни цели, са неверни. Затварянето беше свързано с ремонтни дейности“, заяви зам.шефът на МО.

На въпроса дали заради войната в Иран трябва да се засилят мерките за сигурност у нас, особено около чувствителни обекти, Божилов отговори: „Това също е обект на анализ от службите, основно от ДАНС. На този етап не виждам преки заплахи за България и нашите граждани, но ситуацията се следи постоянно“.

Той коментира и критиките относно провеждането на Съвета по сигурността и участието на политически представители: „Съветът по сигурността е оперативен орган към Министерския съвет, в който участват министри и представители на институциите. Има и Консултативен съвет по национална сигурност при президента, който има различен характер. Според мен е важно секретариатът на Съвета по сигурността да бъде засилен, за да може да генерира добра аналитична основа за решения“.

Божилов коментира и темата за евакуацията на български граждани от региона. Той подчерта, че ситуацията се следи постоянно и се анализират различни варианти за реакция. „За да говорим за евакуация, трябва да видим развитието на ситуацията. На този етап въздушната евакуация изглежда най-малко вероятна. Възможни са и други варианти – морска или сухопътна евакуация, където това е изпълнимо. Всичко зависи от конкретната обстановка“, посочи той.

Зам.-министърът коментира и възможните икономически последици от кризата, включително цените на горивата.

„Ако Иран предприеме действия по Ормузкия проток, през който минават около 25% от световните доставки на петрол, това ще доведе до волатилност на цените. При несигурност цените обикновено се повишават. Според анализи ръстът може да бъде между 10 и 20 долара за барел, но това зависи от развитието на кризата и от това дали ще бъдат осигурени алтернативни доставки“, каза той.

