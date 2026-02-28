Иран потвърди: Хаменей е мъртъв

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е мъртъв, потвърдиха иранските държавни медии рано тази сутрин, след като няколко часа по-рано новината обявиха израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп.

Държавната информационна агенция IRNA съобщи, че той е бил убит при въздушен удар на САЩ и Израел срещу Техеран. В съобщението се посочва, че Хаменей е „загинал като мъченик“. Според агенцията, при удара са загинали и Али Шамхани, представител на лидера във Висшия съвет за отбрана, и Мохамед Пакпур, главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са сред убитите в съботните удари, съобщиха ирански медии. Агенция "Фарс" съобщи: "След като установихме контакт с информирани източници от обкръжението на върховния лидер, новината за мъченичеството на дъщерята, зетя и внучката на революционния лидер за зла участ бе потвърдена". Има сведения, че е убита и снахата на аятолаха.

Резиденция Хаменеи до и после. pic.twitter.com/2GLbcij1tK — pani Walewska (@pani_walewska) 1 март 2026 г.

“Хаменей не успя да избегне нашето разузнаване и съвършените системи за проследяване и, работейки в тясно сътрудничество с Израел, той или другите лидери, убити заедно с него, не можеха да направят нищо. Това е най-големият шанс за иранския народ да си върне страната. Много от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, военните, силите за сигурност и полицията вече не искат да се бият и търсят имунитет. Както казах, „Сега могат да имат имунитет, по-късно получават само смърт!“ Да се ​​надяваме, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция и полицията ще се слеят с иранските патриоти, за да върнат страната към величието, което заслужава. Тежките и точни бомбардировки ще продължат, без прекъсване, толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне МИР В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И ПО СВЕТА,” написа Тръмп в социалните мрежи.

Хиляди хора се събраха в централен Техеран да оплакват смъртта на Хаменей, предават местните медии. В държавата е обявен 40-дневен траур и седем неработни дни. Много хора обаче излизат на улиците да ликуват, съобщават източници пред западни агенции.

Висши израелски служители съобщиха вчера, че тялото на Хаменей е било открито сред развалините на двореца. Домът на аятолаха бе сред първите мишени при атаките на Израел и САЩ. Според журналиста от Axios Барак Равид, израелският посланик в Съединените щати Йехиел Лайтер е уведомил американски служители, че Хаменей е бил убит при удара по комплекса му. Израелските медии съобщиха, че на премиера Бенямин Нетаняху е била показана снимка на тялото след изваждането му.

Какво се случи в събота

„Тази сутрин, при мощен изненадващ удар, комплексът на тиранина Али Хаменей беше разрушен в сърцето на Техеран. Има много признаци, че този тиранин вече не е жив“, каза Нетаняху в телевизионно обръщение. Малко по-късно пред NBC Тръмп заяви, че според него информациите за смъртта на Али Хаменеи са верни. „Хората, които вземат всички решения, повечето от тях са изчезнали“, каза още Тръмп. На въпроса кой ще замести върховния лидер, американският президент каза: „Не знам, но в даден момент ще ми се обадят, за да ме попитат кого бих искал“. Но веднага добави: „Казвам го само с лека ирония“.

Според американски висш служител от министерството на отбраната САЩ смятат още 5-10 висши ирански лидери за убити при първоначалния израелски удар по комплекса.

Според Fox ударът е трябвало да бъде изместен въз основа на разузнавателна информация и “появила се възможност”. „Имаше умишлено решение за ускоряване на графика“, казаха служители пред Fox.

Ето защо САЩ и Израел взимат необичайното решение да ударят през деня, за да постигнат елемента на изненада. Обикновено американските военни не биха започнали подобна операция през деня. Срещата на висшето ръководство на Иран обаче ускорила графика.

„Това беше масивна, изключително смела дневна атака. Тя хвана висшето ръководство неподготвено, съботна сутрин по време на Рамадан и в Шабат през деня,” добавя източникът.

Новината за смъртта на Хаменей бе посрещната с бурна радост в Иран.

People in Iran celebrate the alleged death of Khamenei, with fireworks launched in Tehran. After news of his alleged death, residents shout from windows in joy. #Iran pic.twitter.com/5IkZzpQQm0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 28 февруари 2026 г.

Израелските отбранителни сили публикуваха списък на загинали висши функционери на Иран: Али Шамхани, секретар на Съвета за сигурност и съветник на Хаменей; командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Мохамед Пакпур; Салех Асади, ръководител на Дирекция за извънредно разузнаване; Мохамед Ширази, ръководител на Военна дирекция; министърът на отбраната Азиз Насирзаде; Хосейн Джабал Амелян, ръководител на Военния изследователски институт, който разработва ядрени, биологични и химически оръжия; бившият ръководител на този изследователски институт Реза Мозафари-Ниа. Държавната телевизия на Иран пък съобщи, че е убит и главнокомандващият въоръжените сили Абдолрахим Мусави.

Според Червения полумесец жертвите в Иран досега са 201, ранените - 747. При ответните удари на Иран се знае за 1 загинал в Абу Даби, 4 ранени в Дубай, пострадали хора има още в Кувейт, Бахрейн. Пентагонът информира, че няма жертви сред американските сили. САЩ призоваха гражданите си по света за повишена бдителност. Около 90 души са леко ранени в Израел, докато са бягали към убежища.