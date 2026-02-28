Иран блокира петролните доставки през Ормузкия проток

Иран затвори Ормузкия проток, което със сигурност ще вдигне цените на петрола, тъй като оттам минава ключов маршрут от доставките на горива от Близкия изток, съобщи Reuters.

Ормузкият проток е ключова морска пътна артерия, която се намира между Оман и Иран и свързва Персийския залив с Оманския и Арабско море. Енергийната информационна администрация на САЩ го определя като "най-важния маршрут за пренос на петрол в света". Според данните оттам минават 30% от световната търговия с петрол и 20% от търговията с втечнен газ.

По данни на консултантската компания Vortexa средно на ден през протока преминават около 20 милиона барела суров петрол, кондензат и други горива. Катар, който е един от най-големите производители на втечнен природен газ, в света, също разчита изключително много на трафика през Ормузкия проток за своя износ.

Основните дестинации, към които пътува петролът, са Китай, Индия, Япония и Южна Корея. Тези четири държави получават общо около 70% от суровия петрол и кондензат, които минават през ключовия проток. Техните пазари ще бъдат най-сериозно засегнати в случай на прекъсване на доставките.

🚨🇮🇷 Iran just closed the Strait of Hormuz.



20% of the world's oil supply could stop moving.



They were floating that possibility ever since tensions started. That scenario just happened.



Every tanker in the Gulf is stopped right now.



Source: Reuters pic.twitter.com/l03MdyfEjC — Steel Eagle USA (@crypto_mem_dgn) 28 февруари 2026 г.

Премиерът Андрей Гюров съобщи, че една от темите на Съвета за сигурност към МС са били именно потенциални проблеми с доставките на петрол от региона. Той заяви, че "Лукойл Нефтохим Бургас" има нужните запаси за няколко месеца напред и не се очаква криза с горивата. Възможно е обаче да се стигне до повишаване на цената. Външният министър Надежда Михайлова добави, че са разработени алтернативни маршрути за доставка на горива в случай на нужда.