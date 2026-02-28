Нетаняху: Не може да позволим Иран да има ядрено оръжие

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху призова израелците към издръжливост „в следващите дни“ заради започналата операция срещу Иран.

Нетаняху се обърна към нацията във връзка с началото на военна операция в Иран. По думите му операцията „Ревящият лъв“ ще продължи няколко дни.

„В продължение на 47 години режимът на аятоласите скандираше „Смърт на Израел“, „Смърт на Америка“. Той проливаше нашата кръв, убиваше много американци и потискаше собствения си народ. На този смъртоносен терористичен режим не може да бъде позволено да се сдобие с ядрено оръжие, което би му дало възможност да заплашва цялото човечество.

Нашите съвместни действия ще създадат условия храбрият ирански народ да поеме съдбата си в свои ръце“, заяви министър-председателят на Израел.