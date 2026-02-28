Принц Реза Пахлави: САЩ ни оказват хуманитарна помощ

Престолонаследникът на Иран Реза Пахлави се обърна към иранците: „Помощта, която президентът на Съединените щати обеща на смелия народ на Иран, вече пристигна. Това е хуманитарна намеса и нейната цел е Ислямската република, нейният репресивен апарат и машината за убийства - а не великата държава и народът на Иран. Въпреки тази помощ обаче, окончателната победа ще бъде постигната от самите нас. Именно народът на Иран ще доведе тази последна битка докрай. Времето за връщане по улиците наближава.“

В обръщението си Пахлави се обърна и към въоръжените сили на Иран, като ги призова „да се присъединят към народа“, както и към Доналд Тръмп - с молба „да прояви максимална предпазливост“.

Реза Пахлави е син на покойния шахиншах Реза Пахлави, който бе свален от власт от Ислямската революция . Принцът живее в САЩ.