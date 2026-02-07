Тръмп повиши митата за страните, които търгуват с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал указ, позволяващ повишаване на митническите тарифи върху вноса от страни, които продължават да търгуват с Иран.

В документа не е посочен конкретен размер на митото, но е описан принципът на прилагането му. Като пример се казва, че „от датата на влизане в сила на този указ допълнителна митническа ставка - например 25% - може да бъде налагана върху стоки, внасяни в САЩ и произведени във всяка страна, която пряко или косвено купува, внася или по друг начин придобива каквито и да било стоки или услуги от Иран“.

Същото ниво - 25% - Тръмп споменава в публикацията си в сайта Truth Social на 12 януари.

В указа се отбелязва, че „президентът държи Иран отговорен за стремежа да придобие ядрени способности, подкрепата за тероризма, разработването на балистични ракети и регионалната дестабилизация, които представляват заплаха за сигурността, съюзниците и интересите на САЩ“.

Иран засега не е коментирал новата стъпка на Вашингтон.

Основният дял от иранския износ остава суровият петрол. Както съобщи на 12 януари агенция Reuters, позовавайки се на данни на аналитичната компания Kpler, около 80% от иранските доставки се насочват към Китай. В китайската митническа статистика от 2022 г. липсват преки доставки на петрол от Иран, но анализаторите обясняват това с факта, че суровината се претоварва в трети страни и се оформя като малайзийска или индонезийска.

Самият Тръмп не е коментирал директно указа си, но в разговор с журналисти в самолета повтори позицията си спрямо Техеран: „Никакво ядрено оръжие“.

В петък в Оман се проведоха преговори между Иран и САЩ, предшествани от няколко седмици взаимни заплахи. Ръководителят на иранската делегация, министърът на външните работи Абас Арагчи, нарече срещата „добро начало“ и отбеляза „позитивната атмосфера“. Тръмп същата вечер каза, че преговорите са били „много добри“. САЩ бяха представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър.

ОТМЯНА НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ МИТА ЗА ИНДИЯ

Американският президент Доналд Тръмп отмени наказателните мита за Индия, които беше наложил, за да отслаби косвено търговията с руски петрол, предадоха ДПА и БТА.

Според изпълнителна заповед, подписана от Тръмп, 25-процентното мито, наложено през август върху стоките, внасяни от Индия в САЩ, няма да се събира от днес.

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол. Той също така каза, че Индия се е ангажирала да закупува енергийни продукти от САЩ. Индийското правителство досега не е издало официално потвърждение за спиране на вноса на петрол от Русия.

Тръмп въведе наказателни тарифи срещу търговските партньори на Русия, за да намали приходите й от петрол, които президентът Владимир Путин използва за финансиране на войната срещу Украйна.

По-рано тази седмица Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и вместо това да закупува значително повече петрол от САЩ и вероятно от Венецуела, която беше важен търговски партньор на Русия до военната интервенция на САЩ в Каракас.

Американският президент обяви също намаляване на допълнителните мита върху индийски стоки от 25 процента на 18 на сто.

В петък (американско време) бе разпространена информация за подготвяното търговско споразумение между САЩ и Индия, което включва намаляването на митата, преначертаване на енергийните връзки и задълбочаване на икономическото сътрудничество, посочва Ройтерс. В разпространената информация се потвърждава, че Индия ще купи американски стоки на стойност 500 милиарда долара в петгодишен период, включително петрол, газ, въглища, самолети и самолетни части, ценни метали и технологични продукти.

Индия ще премахне или ще намали митата върху всички промишлени стоки от САЩ, както и върху широка гама от храни и земеделски продукти, посочва Ройтерс.