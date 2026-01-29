Тръмп и Путин договориха седмица мир за Киев

След поредица атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна и тежките зимни условия ситуацията в Киев и други големи градове продължава да е критична.

„Лично помолих Путин да не стреля по Киев и различни градове в продължение на една седмица. Той се съгласи да го направи. И това е много мило“ - това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп тази вечер.

Не е ясно кога е проведен разговорът Путин-Тръмп. Руската страна не е коментирала думите на Тръмп. Президентът на Украйна Зеленски обаче заяви: "Благодаря, президент Тръмп. Това бе обсъждано в Емирствата. Разчитаме, че договореностите ще се спазват". "Тази нощ и следващата ще покажат каква е истинската ситуация. Енергийното примирие влиза в сила тази вечер", допълни Зеленски.

След ударите в края на миналата седмица почти 800 000 домакинства останаха без ток. Този брой намалява, но все още е твърде висок. Енергийните екипи работят денонощно, но системните атаки не позволяват на мрежата да се стабилизира. Кметът Кличко предупреди за риск от „хуманитарна катастрофа", ако темпото на възстановяване не изпревари новите повреди.

Поради големия дефицит в мрежата, енергийните компании не успяват да поддържат планови графици. Много райони са подложени на аварийни прекъсвания, които често продължават над 18 часа на денонощие.

Липсата на ток води до спиране на отоплението и водоснабдяването в близо 5 600 многоетажни жилищни сгради.

Смята се, че над половин милион киевчани са последвали апела на местните власти и са напуснали града поради невъзможността да се отопляват домовете им при минусови температури.

Времето в Киев продължава да е студено - температурите са отрицателни. Прогнозата е, че идните дни се очаква температурата да падне до минус 20, минус 30 градуса.

В Лвов започнаха подготовка за извънредна ситуация заради рязкото застудяване и възможни удари от Русия.

„Не е моя работа да прогнозирам ракетни обстрели или да коментирам гръмки изявления за „енергийно примирие“. Това, което знам със сигурност, е, че синоптиците прогнозират силен студ през уикенда. Той може да бъде дори по-силен от предишния. А нашият враг е такъв, че може да се възползва от това и да се опита да удари по критичната инфраструктура“, написа в Телеграм кметът на Лвов Андрий Садовий.

Той призова жителите на града да проверят състоянието на укритията, да се запасят с храна, питейна вода и лекарства, както и да заредят външни батерии (power bank) и зарядни станции.

По-късно в X Володимир Зеленски написа - „Енергоснабдяването е основата на живота. Ние ценим усилията на нашите партньори, насочени към това да ни помогнат да защитим живота на хората. Благодарим ви, президент Тръмп! Нашите екипи обсъждаха това в Обединените арабски емирства. Очакваме договореностите да бъдат изпълнени. Стъпките към деескалация допринасят за реален напредък по пътя към прекратяване на войната“.