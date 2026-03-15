Представители на френските власти са били отрязани грубо в Москва, съобщи FT.

Френският съветник по националната сигурност Емануел Бон и съветникът Бертран Бухвалтер пристигнали в Русия за контакти по въпроса за Украйна, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Те се срещнали с Юрий Ушаков, главният съветник на Путин по въпросите на външната политика.

Песков побърза да уточни, че "Русия не е чула положителни сигнали от Париж за приключване на украинската криза". Европа прави грешка, като убеждава Киев да продължи конфликта, каза още Песков. Той коментира, че по принцип в преговорите по въпроса за Украйна е настъпила пауза, защото "американците имат други приоритети и това е разбираемо".

Financial Times описва как френската делегация е поискала от Русия да позволи на европейските държави да се присъединят към мирните преговори за Украйна, а Русия е отхвърлила идеята и е дала да се разбере, че Европа няма да бъде включена.

FT описва разговорите по-образно: "Според запознати с въпроса френските представители призоваха Москва да приеме, че европейските съюзници на Киев трябва да имат място на масата за преговори. „Отговорът на руската страна, изразен от Ушаков, беше по същество: „Съжалявам, но всъщност не, майната ви“, заяви високопоставен европейски дипломат."

Песков заяви пред „Файненшъл таймс“: „Европейците не искат да подпомогнат мирния процес. Когато пристигна представителят на Франция, той не донесе никакви положителни сигнали. И затова наистина нямаше нищо положително, което да чуе.“