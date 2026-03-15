Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия отрязала грубо френски преговарящи

Днес, 15:53
УНИАН

Представители на френските власти са били отрязани грубо в Москва, съобщи FT.

Френският съветник по националната сигурност Емануел Бон и съветникът Бертран Бухвалтер пристигнали в Русия за контакти по въпроса за Украйна, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Те се срещнали с Юрий Ушаков, главният съветник на Путин по въпросите на външната политика. 

Песков побърза да уточни, че "Русия не е чула положителни сигнали от Париж за приключване на украинската криза". Европа прави грешка, като убеждава Киев да продължи конфликта, каза още Песков. Той коментира, че по принцип в преговорите по въпроса за Украйна е настъпила пауза, защото "американците имат други приоритети и това е разбираемо". 

Financial Times описва как френската делегация е поискала от Русия да позволи на европейските държави да се присъединят към мирните преговори за Украйна, а Русия е отхвърлила идеята и е дала да се разбере, че Европа няма да бъде включена.

FT описва разговорите по-образно: "Според запознати с въпроса френските представители призоваха Москва да приеме, че европейските съюзници на Киев трябва да имат място на масата за преговори. „Отговорът на руската страна, изразен от Ушаков, беше по същество: „Съжалявам, но всъщност не, майната ви“, заяви високопоставен европейски дипломат."

Песков заяви пред „Файненшъл таймс“: „Европейците не искат да подпомогнат мирния процес. Когато пристигна представителят на Франция, той не донесе никакви положителни сигнали. И затова наистина нямаше нищо положително, което да чуе.“

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русия, Франция

Още новини по темата

Франция натиска Ливан да признае държавата Израел
15 Март 2026

Мобилният интернет на много места в Русия спря да работи
11 Март 2026

Русия и Украйна си разменят удари с дронове
10 Март 2026

Швеция задържа руски кораб
07 Март 2026

Русия атакува Украйна с хиперзвукови ракети "Циркон"
07 Март 2026

В Москва арестуваха близък съратник на Сергей Шойгу
05 Март 2026

Москва нарече атаката срещу Иран въоръжена агресия
28 Февр. 2026

Хакери откраднаха данните на 15 млн. пациенти във Франция
28 Февр. 2026

Русия удари блокове в Киев и Кривой рог
26 Февр. 2026

Чешкият външен министър държа неочаквана реч срещу Русия в ООН
25 Февр. 2026

Серия от взривове удари полицията в Украйна и Русия
24 Февр. 2026

Румен Радев обяви желание да си говори с Русия
23 Февр. 2026

Украйна атакува завод за ракети на 1500 км навътре в Русия
21 Февр. 2026

Саудитска Арабия измести Русия по доставки на петрол за Индия
19 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?